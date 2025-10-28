Ni flores ni rayas: Pampita deslumbró con una microbikini con el estampado infaltable del verano

Acaparó todas las miradas con un traje de baño que es un básico imbatible.

Pampita volvió a marcar tendencia en las redes sociales: adelantó el verano con una foto en la que posó con una microbikini con estampado animal print.

El modelo tiene un corpiño triangular simple con breteles finos y bombacha colaless cavada, todo en diseño de leopardo en tonalidades tierra y negro.

De esta manera Pampita confirmó -sin dudas- que el animal print seguirá siendo un infaltable en la playa en el verano 2026.

Pampita en bikini animal print. (Foto: Instagram/@pampitaoficial).

Para completar el look, llevó el pelo suelto con ondas suaves y movimiento natural, con un leve efecto balayage en las puntas.

En cuanto al make up, apostó por una base ligera que deja ver la luminosidad de la piel, un toque de rubor color durazno, máscara de pestañas en color negro y labios nude con acabado satinado.

Pampita mostró el vestido fetiche del próximo verano

Hace algunas semanss, la estilista de Pampita (Mechi Ugarte) publicó un look de lujo que la condcutora eligió para un programa de Los 8 escalones. Se trata de un minivestido gris con cuello polo abotonado y sobre falda drapeada que se anuda al costado.

Pampita, escotada y con corpiño al descubierto. (Foto: Instagram/@mechiugarte)

El detalle que sin dudas se destaca del modelo, de la firma argentina Mija, es el escote desabotonado y pronunciado que deja a la vista un corpiño del mismo género y color, de formato bandeau y muy escotado.

Pampita en minivestido con corpiño a juego. (Foto: Instagram/@mechiugarte)

Como en todos sus looks, los complementos y accesorios también elevaron la apuesta. Llevó puestas un par de bucaneras de gamuza color suela con pliegues y terminación en punta. Además, sumó un collar doble de cadenas de plata con eslabones y un dije en forma de aro.

Pampita arrasó con su apuesta. (Foto: Instagram/@mechiugarte)

El broche de oro fue un peinado recogido tirante con efecto wet y raya al medio, a cargo de Zacarías Guedes, y un maquillaje con delineado negro en la mirada, máscarade pestañas, rubor e iluminador en las mejillas y gloss en los labios por Estudio Novillo.