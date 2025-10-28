Connect with us

Hi, what are you looking for?

CHICA HOT

Ni flores ni rayas: Pampita deslumbró con una microbikini con el estampado infaltable del verano

Published

Acaparó todas las miradas con un traje de baño que es un básico imbatible.

Pampita volvió a marcar tendencia en las redes sociales: adelantó el verano con una foto en la que posó con una microbikini con estampado animal print.

El modelo tiene un corpiño triangular simple con breteles finos y bombacha colaless cavada, todo en diseño de leopardo en tonalidades tierra y negro.

 

De esta manera Pampita confirmó -sin dudas- que el animal print seguirá siendo un infaltable en la playa en el verano 2026.

Pampita en bikini animal print. (Foto: Instagram/@pampitaoficial).
Pampita en bikini animal print. (Foto: Instagram/@pampitaoficial).

Para completar el look, llevó el pelo suelto con ondas suaves y movimiento natural, con un leve efecto balayage en las puntas.

En cuanto al make up, apostó por una base ligera que deja ver la luminosidad de la piel, un toque de rubor color durazno, máscara de pestañas en color negro y labios nude con acabado satinado.

 

Pampita mostró el vestido fetiche del próximo verano

Hace algunas semanss, la estilista de Pampita (Mechi Ugarte) publicó un look de lujo que la condcutora eligió para un programa de Los 8 escalones. Se trata de un minivestido gris con cuello polo abotonado y sobre falda drapeada que se anuda al costado.

Pampita, escotada y con corpiño al descubierto. (Foto: Instagram/@mechiugarte)
Pampita, escotada y con corpiño al descubierto. (Foto: Instagram/@mechiugarte)

El detalle que sin dudas se destaca del modelo, de la firma argentina Mija, es el escote desabotonado y pronunciado que deja a la vista un corpiño del mismo género y color, de formato bandeau y muy escotado.

Pampita en minivestido con corpiño a juego. (Foto: Instagram/@mechiugarte)
Pampita en minivestido con corpiño a juego. (Foto: Instagram/@mechiugarte)

Como en todos sus looks, los complementos y accesorios también elevaron la apuesta. Llevó puestas un par de bucaneras de gamuza color suela con pliegues y terminación en punta. Además, sumó un collar doble de cadenas de plata con eslabones y un dije en forma de aro.

Pampita arrasó con su apuesta. (Foto: Instagram/@mechiugarte)
Pampita arrasó con su apuesta. (Foto: Instagram/@mechiugarte)

El broche de oro fue un peinado recogido tirante con efecto wet y raya al medio, a cargo de Zacarías Guedes, y un maquillaje con delineado negro en la mirada, máscarade pestañas, rubor e iluminador en las mejillas gloss en los labios por Estudio Novillo.

Pampita mostró el vestido que se viene para el verano. (Foto: Instagram/@mechiugarte)
Pampita mostró el vestido que se viene para el verano. (Foto: Instagram/@mechiugarte)
In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Schneider celebró el triunfo y prometió “trabajo y compromiso” en el Senado por el Chaco

La vicegobernadora y senadora electa por La Libertad Avanza, Silvana Schneider, encabezó, junto al gobernador Leandro Zdero, los festejos tras conocerse los resultados electorales....

1 día ago

Politica

La Libertad Avanza se impone en Chaco y le aporta dos senadores al presidente Milei

Con los primeros datos oficiales del escrutinio provisorio, el frente oficialista se impone en las categorías de senadores y diputados nacionales por la provincia...

1 día ago

Politica

Jorge “Coqui” Capitanich: “Vamos a pelear en el congreso por los chaqueño”

En una noche cargada de emoción y fervor militante, Jorge “Coqui” Capitanich fue confirmado como senador nacional electo por Fuerza Patria, tras una de...

1 día ago

Economia

El dólar cripto se derrumbó a los 1.400 pesos, pero advierten que el riesgo cambiario no desapareció

En el mercado advierten que Milei tiene que asegurar rápido la ayuda de Estados Unidos, porque ya no están los dólares del campo. El...

1 día ago