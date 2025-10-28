Connect with us

Hi, what are you looking for?

CHICA HOT

Microbikinis, crochet y piluso: los looks playa de Brenda Gandini en República Dominicana

Published

En una de las fotos posó divertida junto a su hijita Alfonsina Heredia desde la pileta.

Brenda Gandini se encuentra disfrutando de unos días de descanso en República Dominicana y compartió con sus fans una serie de fotos. La actriz se mostró con distintos looks playa junto a su hija Alfonsina Heredia, marcando tendencia en el inicio de la temporada de verano.

Posó recostada en una reposera bajo las palmeras, con una microbikini marrón chocolate de formato triangular, una de las tonalidades más elegidas del año.

Brenda Gandini en microbikini mocha mousse. (Foto: Instagram/@brendagandiniok).
Brenda Gandini en microbikini mocha mousse. (Foto: Instagram/@brendagandiniok).

Tiene breteles finos y bombacha colaless con tiritas regulables. Completó el look con anteojos de sol negros de marco angosto –un clásico que regresa con fuerza- y el pelo suelto con flequillo descontracturado.

En otra de las fotos, Brenda Gandini eligió otro look de playa bien fashionista: microbikini bicolor marrón con vivos celestes conjunto de minishort y camisa blancos calados.

El look se completó con lentes rectangulares negros y un collar de cuentas de colores.

Brenda Gandini en la playa. (Foto: Instagram/@brendagandiniok).
Brenda Gandini en la playa. (Foto: Instagram/@brendagandiniok).

En otro de sus looks, llevó una microbikini celeste lisa. La combinó con bóxers amarillo pastel y un bolso con estampado damero. Por supuesto, los anteojos no pudieron faltar: de formato aviador y con marco metálico.

Brenda Gandini arrasó con su look. (Foto: Instagram/@brendagandiniok).
Brenda Gandini arrasó con su look. (Foto: Instagram/@brendagandiniok).

Su hija Alfonsina acompañó el espíritu playero con una bikini deportiva estampada de base azul marino con dibujos en violeta y fucsia.

El minilook de Alfonsina Heredia. (Foto: Instagram/@brendagandiniok).
El minilook de Alfonsina Heredia. (Foto: Instagram/@brendagandiniok).

En otra foto, madre e hija posaron dentro de la pileta, ambas con anteojos de sol, disfrutando del paisaje caribeño.

Brenda Gandini se mostró al natural, con la piel luminosa y cejas definidas, reforzando la estética de vacaciones relajadas y sin producción.

Brenda Gandini junto a su hija Alfonsina. (Foto: Instagram/@brendagandiniok).
Brenda Gandini junto a su hija Alfonsina. (Foto: Instagram/@brendagandiniok).
In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Schneider celebró el triunfo y prometió “trabajo y compromiso” en el Senado por el Chaco

La vicegobernadora y senadora electa por La Libertad Avanza, Silvana Schneider, encabezó, junto al gobernador Leandro Zdero, los festejos tras conocerse los resultados electorales....

1 día ago

Politica

La Libertad Avanza se impone en Chaco y le aporta dos senadores al presidente Milei

Con los primeros datos oficiales del escrutinio provisorio, el frente oficialista se impone en las categorías de senadores y diputados nacionales por la provincia...

1 día ago

Politica

Jorge “Coqui” Capitanich: “Vamos a pelear en el congreso por los chaqueño”

En una noche cargada de emoción y fervor militante, Jorge “Coqui” Capitanich fue confirmado como senador nacional electo por Fuerza Patria, tras una de...

1 día ago

Economia

El dólar cripto se derrumbó a los 1.400 pesos, pero advierten que el riesgo cambiario no desapareció

En el mercado advierten que Milei tiene que asegurar rápido la ayuda de Estados Unidos, porque ya no están los dólares del campo. El...

1 día ago