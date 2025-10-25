Connect with us

El exnovio de Lourdes de Bandana se negó a declarar y seguirá detenido

Published

Leandro García Gómez se limitó a dar su versión de los hechos luego de ser imputado por “privación ilegítima de la libertad”.

Leandro García Gómez, el exnovio de Lourdes Fernández de Bandana, fue indagado este viernes tras ser imputado por “privación ilegítima de la libertad”.

El acusado se limitó a dar su versión de los hechos y evitó responder las preguntas que le hicieron.

Según detalló Rodrigo Alegre al aire de TNGarcía Gómez se encuentra asistido por un defensor oficial y no pidió la excarcelación. Por lo pronto, continuará detenido.

Así se llevaban detenido a Leandro García Gómez, el exnovio de Lourdes Fernández. (Foto: Movilpress)
Así se llevaban detenido a Leandro García Gómez, el exnovio de Lourdes Fernández. (Foto: Movilpress)

En 2022 la cantante había denunciado a su ex por violencia de género. En aquel momento, la acusación no prosperó porque semanas después se reconciliaron.

El primer episodio mediatizado ocurrió el 25 de noviembre del mencionado año. La artista alertó sobre su situación en redes, cuando publicó fotos de su cara hinchada y con hematomas. Tras el escándalo, el empresario irrumpió en la transmisión del ciclo A la Tarde (América) de ese mismo día para defenderse de las acusaciones.

Quién es Leandro García Gómez, el exnovio de Lourdes Fernández acusado de violencia de género

Leandro García Gómez es un exdirigente político alineado con el kirchnerismo, que a lo largo de los años mantuvo un perfil muy discreto, completamente desinteresado en ser conocido por la prensa.

No obstante, su vínculo sentimental con la exintegrante de Bandana terminó acercándolo a los medios. De acuerdo a sus propias declaraciones, tiene dos hijas de una pareja anterior, con quien aseguró tener una buena relación coparental.

Sin embargo, tras este nuevo incidente con Lourdes, se supo que sobre el cuestionado, recaen al menos no una, sino dos denuncias por violencia de género. La periodista Mercedes Ninci dio detalles sobre los antecedentes judiciales del acusado.

El caso de Lourdes y Leandro data, al menos mediáticamente hablando del 2022, cuando ella lo denunció públicamente. (Foto: Instagram / lowrdez)
El caso de Lourdes y Leandro data, al menos mediáticamente hablando del 2022, cuando ella lo denunció públicamente. (Foto: Instagram / lowrdez)

“Leandro García Gómez tenía una causa anterior al romance de Lourdes. Inclusive había tenido tobillera electrónica y estuvo monitoreado a pedido del Tribunal Oral en lo Criminal Correccional 21”, contó la cronista. Y agregó: “La había iniciado la damnificada por violencia de género”.

Lo sucedido este jueves, sumó un nuevo capítulo a la historia entre la artista y su pareja, cuyo avance de las nuevas investigaciones decidirá si procede abrir un nuevo expediente judicial.

