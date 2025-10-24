Connect with us

Un repartidor llevó flores a un funeral, se tropezó frente a metros del cajón y terminó de la peor manera

Published

Una de las jóvenes que asistió al cementerio grabó la insólita situación. El video se volvió viral en TikTok.

Un repartidor llegó al cementerio para entregar un ramo de flores mientras familiares y amigos se preparaban para enterrar a un difunto. Sin embargo, un error hizo que todo terminara de la peor manera, y la escena quedó registrada en video.

La cuenta @zuly_bd compartió la publicación, que rápidamente acumuló miles de “me gusta”. En la grabación se ve al joven acercándose al funeral con el ramo en la mano, intentando acomodarse entre los presentes.

En un descuido, no advirtió el pozo donde descansaría el cajón y terminó cayendo dentro del agujero de tierra. Aunque algunas personas rieron ante la insólita situación, otros se acercaron para ayudarlo a salir.

El repartidor se cayó en el pozo donde iba el cajón y la secuencia quedó grabada en TikTok. (Captura: TikTok/@zuly_bd)
El repartidor se cayó en el pozo donde iba el cajón y la secuencia quedó grabada en TikTok. (Captura: TikTok/@zuly_bd)

El video alcanzó 16 millones de reproducciones y 961 mil “me gusta”, y se convirtió en uno de los clips más comentados de TikTok en los últimos días.

Algunos de los comentarios más destacados:

  • “¿También piden a domicilio desde el más allá?”
  • “Pasaron del llanto a la risa en un segundo”
  • “La ubicación dio justo ahí y él cumplió con la entrega”
  • “Se lo quiso llevar con él”

 

