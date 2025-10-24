Polémica: sus amigas la “desinvitaron” de dos casamientos por su comportamiento en una despedida de soltera

Una joven española se volvió viral en TikTok luego de contar que dos amigas decidieron excluirla de sus casamientos por su comportamiento durante una despedida de soltera. Su testimonio acumuló casi dos millones de visualizaciones y miles de comentarios en pocas horas.

La usuaria, Celia Herráez, aclaró que durante la celebración solo hubo roces y malentendidos por cuestiones menores, como la distribución de las habitaciones durante el viaje. “No fue nada heavy, sencillamente tuvimos puntos de fricción”, expresó en uno de los videos. Sus amigas la citaron a una reunión grupal para comunicarle que no estaba invitada al casamiento, según relató en el video viral (Foto: captura de video)

La joven contó que el conflicto comenzó el día de su cumpleaños, cuando sus amigas le dijeron que necesitaban hablar “de algo importante”. Durante la charla, le reclamaron algunas actitudes que les habían molestado en la despedida y terminaron diciéndole: “Bueno, pues no te queremos en nuestras bodas”.

Además, reconoció que al principio sintió vergüenza y culpa, pero con el tiempo transformó la experiencia en una reflexión sobre la amistad y la aceptación. “Una amiga es quien te acepta como eres”, señaló en uno de sus relatos, lo que generó empatía entre usuarios.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Lo que aprendí de esto es que no todo el mundo es para todo el mundo; no todos somos compatibles para ser amigos de todos”, continuó. Con humor, más tarde presentó una irónica “guía para ser desinvitada de una boda”. (Foto: captura de pantalla de video @celiaherreazz)

En un segundo video, ya con tono humorístico, la joven publicó una guía irónica sobre “cómo ser desinvitada de una boda”, donde enumeró irónicamente “errores” que deben cometerse en eventos sociales.

Entre ellos, destacó: “Si se están sacando fotos y nadie más sube los brazos, súbelos”, o “si estás en una cata de vinos, pide poner música cuando todo el mundo esté conversando”.

La historia de Celia se convirtió rápidamente en tema de conversación en redes, donde muchos usuarios debatieron sobre los límites entre la sinceridad y la maldad. Algunos la defendieron por “ser auténtica”; otros consideraron que sus amigas actuaron con exceso de dramatismo.