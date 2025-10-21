Connect with us

Hi, what are you looking for?

Economia

El dólar rozó el techo de la banda y el Banco Central tuvo que quemar USD 45 millones para frenarlo

Published

El minorista escaló a los 1.515 pesos en el Banco Nación, pese a que Caputo le intervino la mesa de operaciones.

Mientras Toto Caputo se peleaba por X con Delfina Rossi, el mercado y los ahorristas le seguían metiendo presión al dólar que cruzó cómod los $1500 en el segmento minorista y en el mayorista tocó el techo de la banda ubicándose en $1490,31, a menos de un peso del techo de la banda.

Esto obligó al banco central a intervenir y la jugada se vio reflejada en las resevas que cayeron USD 45 millones.

El blue cerró en $1545 y el dólar MEP en $1591,57, un avance de $38,75  y el contado con liquidación (CCL) cerró en $1607,69, un incremento de $47,70 respecto al día anterior, batiendo ambos un nuevo récord nominal. El dólar cripto también se acercó a los $1600.

En el Banco Nación en el arranque de la jornada la cotización saltó de los $1495 del cierre del lunes a $1505 y luego se acomodó en $1515. Fuentes del mercado revelaron a LPO que Caputo intervino la mesa de operaciones de la entidad para tratar de frenarlo.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Pese al swap, el dólar se le volvió a disparar a Bessent

Esta disparada del dólar se da pese a las intervenciones directas del Tesoro de Estados Unidos en el mercado argentino y del propio Banco Central. “Caputo perdió toda credibilidad”, sintetizó a LPO un operador del mercado.

Todos los días el equipo económico o el secretario del Tesoro, Scott Bessent, hacen algún anuncio para calmar el mercado y en el mejor de los casos el efecto dura algunas horas. El último fue la operación de recompra de bonos que hará el JP Morgan, banco amigo de Toto Caputo, que ya lo ayudó cerrando la información del riesgo país.

Este martes por la mañana Javier Milei prometió que el gobierno va a “defender la banda cambiaria” con los dólares del Banco Central.

Advertisement. Scroll to continue reading.
In this article:,,,
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

CORRUPCION

Por primera vez, un juez chaqueño denuncia la alarmante injerencia del gobierno de Zdero sobre la Justicia

El juez Civil y Comercial 6, Jorge Sinkovich, denunció la marcada intromisión del gobierno de Leandro Zdero en la justicia chaqueña, especialmente en los...

4 días ago

NOTICIAS

Brutal ataque a un carpincho en un country de Canning: quedó en estado crítico tras ser golpeado con un fierro

Vecinos que presenciaron el atroz hecho grabaron el momento y suplicaron que soltaran al animal. Los agresores intentaron ahorcarlo con una soga y finalmente...

4 días ago

Politica

Patricia Bullrich estalló contra un candidato a diputado en Santa Fe: “Tenés 12 horas para sacar mi foto”

En las últimas horas se armó un gran revuelo porque Gabriel Chumpitaz, candidato a diputado, usó una foto con Patricia Bullrich para su campaña....

4 días ago

NOTICIAS

Entró a la casa de una jubilada, la persiguió hasta el baño y abusó de ella: lo condenaron a 7 años de prisión

El hecho ocurrió en agosto de 2018 en la localidad bonaerense de Pigüé. Un fallo de un tribunal de Bahía Blanca sentenció a Néstor...

4 días ago