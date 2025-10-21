Capitanich: “estamos ante un régimen político en descomposición”

El candidato a senador por Fuerza Patria alertó sobre la oferta electoral del domingo. Criticó “la variante que pretende pactar para seguir peor que ahora” y la alianza de Zdero con Milei: “Van a ser empleados”.

En “Mañana Sylvestre”, el exgobernador chaqueño ironizó sobre la “flotación entre bandas” del plan económico: “Yo digo: es entre bandas de filibusteros, coimeros, narcotraficantes y fraudulentos o estafadores”. En ese sentido, criticó la “connivencia” entre Milei y el arco “pretendidamente opositor”.

“Ahora son opositores porque saben que no pueden ser otra cosa. Estamos ante un régimen político en descomposición, con inconsistencias macro y micro que son alevosas, y que produce una insatisfacción social creciente”, evaluó.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Su alusión a los gobernadores de Provincias Unidas no terminó ahí: “Le han han delegado a Milei facultades que no le dieron a ningún presidente. Le generaron la factibilidad de gobernar por DNU, y ha gobernado sin presupuesto en dos años de forma consecutiva”.

“Yo recorro El Impenetrable chaqueño: 15 mil pensiones no contributivas menos; gente más pobre entre los pobres. Ahora sí: el gobierno le regala entre US$ 1.700 y US$ 1.800 millones a las cerealeras. Inclusive estafa a sus mismos votantes que son productores rurales, y le quita 0,4 puntos a Bienes Personales. No hay plata para el Garrahan, no hay plata para el financiamiento universitario, para la salud pública, para los comedores escolares, pero sí hay para darle a los ricos”, abundó.

Entre las acciones de Fuerza Patria en el próximo Congreso, anticipó que se revisarán las operaciones de ‘repo’ de US$ 3000 millones y se insistirá en que se clarifique el destino del oro de las reservas del Banco Central. “¿Por qué a través de maniobras delictivas nos endeudamos y el sacrificio del pueblo es el que tiene que pagar esa deuda? Hay que ponerle límite a Milei”.

En tanto, alertó sobre el desfinanciamiento de las rutas del país: “Vialidad Nacional anualmente invertía cerca de US$ 2.000 millones; ahora US$ 400 millones que ni siquiera dan para mantenimiento básico. Se necesitan por los menos US$ 7.000 millones para reparar el deterioro de estos dos años”, dijo y aseguró que el impacto de ese abandono aumenta el costo de producción que termina pagando el consumidor.

También marcó la necesidad endurecer las normas para evitar las criptoestafas, y de pulir la legislación sobre el financiamiento de los partidos políticos: “Ya que estén acusados candidatos a senadores y diputados por financiamiento del narcotráfico es gravísimo. Eso significa que está penetrando en las entrañas mismas del sistema político”.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Respecto al desempleo, la pobreza y el deterioro de la calidad de vida en el interior del Chaco, afirmó que “al 82 por ciento no le alcanza la plata; siete de cada diez me dicen: ‘No estamos dispuestos a seguir haciendo esfuerzos, estamos desesperanzados’; también dicen: ‘Hace dos años estábamos mucho mejor que ahora’”.

Finalmente recordó la situación terminal del sistema previsional del Chaco y las provincias que no armonizaron: “El Estado nacional eliminó las transferencias de compensación del déficit previsional y la obra social que aglutina a 280 mil afiliados hoy no puede derivar pacientes para atención de alta complejidad, no provee ni siquiera insulina a cerca de 20 mil personas diabéticas; tampoco a cinco mil pacientes oncológicos. Los prestadores tienen deudas de cinco o seis meses, y a su vez pretenden que los voten a ellos, que van a ser empleados de Milei. Yo les digo: ‘vótennos a nosotros, porque nosotros vamos a luchar para que les transfieran los recursos para que ustedes tengan prestaciones’”.