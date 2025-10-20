Capitanich encabezó un masivo encuentro con estudiantes y docentes y propuso un “nuevo pacto educativo”

El candidato a senador nacional por el Frente Fuerza Patria delineó cuatro iniciativas legislativas centrales ante más de 650 estudiantes, docentes y especialistas en un congreso en la UNNE. Adelantó que desde el Congreso impulsará llevar la inversión educativa al 8% del PBI y recuperar derechos docentes.

Con un llamado a “imaginar y transformar” la educación argentina, el candidato a senador nacional por el Frente Fuerza Patria Jorge Milton Capitanich encabezó un encuentro masivo con la comunidad universitaria en el Congreso Educativo Regional NEA, realizado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Nordeste de Resistencia.

Ante un auditorio colmado de más de 650 docentes, estudiantes y especialistas, “Coqui” presentó una plataforma de propuestas legislativas para el sector, que definió como “la herramienta más poderosa para construir igualdad, conciencia histórica y valores democráticos”.

En un marco de amplio respaldo, Capitanich estuvo acompañado por los candidatos de Fuerza Patria Julieta Campo, Rodrigo Ocampo, Juan Manuel García, Patricia Lezcano y Laura Zacarías, junto a los referentes de la alianza en Corrientes, Gisela Lezcano y Raúl “Rulo” Hadad.

Cuatro ejes para una transformación histórica

Desde un enfoque que articuló desarrollo nacional, soberanía y justicia social, Capitanich criticó la concentración de poder y defendió una ética republicana con límites claros al Poder Ejecutivo. En este marco, la educación se erigió como el pilar fundamental de su exposición.

“La gratuidad no alcanza si no transformamos estructuralmente el sistema educativo”, afirmó el candidato, subrayando que la desigualdad no se corrige solo con el acceso, sino con reformas de fondo.

Para ello, delineó cuatro iniciativas centrales que llevará de la mano del peronismo al Senado de la Nación:

1) Recuperar la Ley de Financiamiento Educativo con el objetivo explícito de llevar la inversión en educación al **8% del Producto Bruto Interno (PBI).

2) Reinstaurar el Fondo de Incentivo Docente, un mecanismo clave para la recomposición salarial de los educadores.

3) Promover un debate profundo para la creación de una nueva Ley de Educación Superior que responda a los desafíos del siglo XXI.

4) Impulsar una transformación curricular que incluya carreras docentes de alta calidad, la actualización de contenidos y una perspectiva interseccional que vincule filosofía, tecnología, comunicación y cultura.

Durante su discurso en la UNNE, Capitanich enfatizó la necesidad de fortalecer la identidad nacional, diversa y plurilingüe, como una fortaleza frente a los desafíos globales. “La educación, la ciencia y la cultura son los pilares que nos permitirán consolidar una República justa, equitativa y orientada al futuro”, aseguró.

El cierre de su presentación fue una reafirmación de su compromiso con los marcos legales y normativos, incluyendo el cumplimiento de las leyes de educación y las cláusulas salariales, para construir una Argentina donde el conocimiento sea la base del desarrollo y la soberanía nacional.