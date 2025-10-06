Connect with us

Hi, what are you looking for?

Politica

Escándalo en Charata: docentes le arruinaron el discurso a Zdero

Published

El cumpleaños de Charata terminó en un verdadero papelón para el gobernador Leandro Zdero. Mientras el mandatario intentaba dar un discurso por los 111 años de la ciudad, un grupo de docentes le marcó la cancha con un cartel que reclamaba el pago de la cláusula gatillo, mecanismo que el gobierno provincial decidió eliminar pese a la inflación galopante.

La protesta pacífica, pero contundente, dejó en evidencia el malestar creciente en la docencia chaqueña y el desgaste de una gestión que sigue sin dar respuestas salariales. Zdero eligió seguir hablando como si nada, pero el reclamo quedó expuesto frente a todos: la educación está en crisis y los trabajadores no pueden esperar más.

El episodio refleja el profundo desencuentro entre el gobierno provincial y quienes todos los días sostienen las aulas. Lejos de celebrar, Zdero se llevó de Charata una postal incómoda de su gestión.

DIARIO QHC

In this article:,,,,,,,
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Mundo

El rabino de la sinagoga de Manchester dio detalles del atentado y reveló lo que gritó el terrorista en medio del ataque

El líder espiritual de la congregación hebrea de Heaton Park, comentó que era difícil encontrar las palabras que expresasen el duelo que vive la...

4 días ago

Mundo

Quiénes son los 49 españoles detenidos por Israel en la flotilla: hay dos condenados por haber estado en ETA

Entre los arrestados también se encuentra la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la influencer conocida como ‘Barbie Gaza’ La Flotilla Global Sumud que se dirigía...

4 días ago

Mundo

Un secuestro, balazos y traiciones: la pesadilla de la joven camarera que ganó 10 millones de dólares en la lotería

Tonda Dickerson recibió un boleto con el número 50 como propina en el bar de Alabama. Esa misma noche, ganó una fortuna. Todo lo...

4 días ago

Mundo

Paraguay registró una inflación negativa en septiembre

La cifra de -0,1% se atribuye a la baja de precios en combustibles y en bienes durables de origen importado Paraguay experimentó en septiembre una inflación...

4 días ago