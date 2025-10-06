Escándalo en Charata: docentes le arruinaron el discurso a Zdero

El cumpleaños de Charata terminó en un verdadero papelón para el gobernador Leandro Zdero. Mientras el mandatario intentaba dar un discurso por los 111 años de la ciudad, un grupo de docentes le marcó la cancha con un cartel que reclamaba el pago de la cláusula gatillo, mecanismo que el gobierno provincial decidió eliminar pese a la inflación galopante.

La protesta pacífica, pero contundente, dejó en evidencia el malestar creciente en la docencia chaqueña y el desgaste de una gestión que sigue sin dar respuestas salariales. Zdero eligió seguir hablando como si nada, pero el reclamo quedó expuesto frente a todos: la educación está en crisis y los trabajadores no pueden esperar más.

El episodio refleja el profundo desencuentro entre el gobierno provincial y quienes todos los días sostienen las aulas. Lejos de celebrar, Zdero se llevó de Charata una postal incómoda de su gestión.

DIARIO QHC