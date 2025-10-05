Primera Nacional For Ever va por la clasificación ante Morón

Se juega este domingo, a las 15.30, en el “Gigante de la Avenida”. El “Negro” necesita solo un punto para meterse en el reducido. El “Gallito” va a todo o nada y busca jugar la final por el primer ascenso. Pita Juan Pafundi.

For Ever quiere llegar al reducido. El “Negro” se juega su pase a la siguiente fase este domingo, desde las 15.30, cuando reciba a Morón en el “Juan Alberto” García” por la 34ª y última fecha de la zona B en la Primera Nacional. Impartirá justicia Juan Pafundi, acompañado por Juan González, Marcelo Errante y Federico Guaymas.

El “Negro” llega en el sexto puesto y se asegurará la clasificación con un empate, aunque también puede meterse hasta perdiendo, dependiendo de los resultados que saquen Temperley (séptimo), Agropecuario (octavo) y Chacarita (noveno). Lo que le conviene a For Ever es terminar quinto (debe ganar y perder Gimnasia de Jujuy), para así jugar de local y con ventaja deportiva la primera fase del “Reducido”.

El elenco chaqueño también podría clasificar a la Copa Argentina 2026, a la cual llegan los siete primeros de cada grupo y el mejor octavo de las dos zonas.

Pensando en el once titular, el DT Pancaldo mete una variante respecto del equipo que viene de caer por 1-0 ante Talleres: regresa Alan Luque en el lateral izquierdo (cumplió su sanción) por Ramiro Fernández. La idea es darle confianza a un 11 que hace dos semanas hizo un gran partido ante Estudiantes de Río Cuarto (triunfo 2-0), pero que después no lo pudo sostener en Remedios de Escalada.

Por su parte, Morón, debe ganar y esperar varios resultados para ganar la zona y llegar a la final por el primer ascenso. El “Gallito” tiene que sumar de a tres y además esperar que pierda el líder Gimnasia de Mendoza (recibe a Defensores de Belgrano) y que no gane Estudiantes de Caseros (visita a Mitre). El DT Walter Otta no confirmó el equipo, pero se presume que habría tres cambios respecto del 11 que viene de ganarle 3-0 a Mitre: Gerónimo Ulibarri por Juan Manuel Cabrera (expulsado), Franco Lorenzón (vuelve) por Matías Cortave y Gastón González por Fabricio Sanguinetti.

Las principales posiciones de la zona B: Gimnasia de Mendoza 60; Estudiantes de Caseros 58; Morón y Estudiantes de Río Cuarto 57; Gimnasia de Jujuy 54; For Ever 52; Temperley 52; Agropecuario 51; Chacarita 49; y Def. de Belgrano 48.

Posibles formaciones