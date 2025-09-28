Connect with us

Tensión en la marcha por el triple femicidio en Florencio Varela: atacaron a un periodista y hubo forcejeos con la Policía

Published

Los familiares convocaron a una movilización en la Plaza de Mayo, que estuvo atravesada por incidentes entre manifestantes con las fuerzas de seguridad

La tarde de este sábado estuvo marcada por la bronca y la angustia en el centro porteño. Familiares, amigos y allegados de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) concentraron en Plaza de Mayo para exigir justicia. En medio de la movilización, hubo forcejeos con la Policía y agredieron a un periodista.

La convocatoria, impulsada por el movimiento Ni Una Menos, arrancó a las 16 en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires. Bajo la consigna “Ninguna víctima es descartable”, marcharon hacia el Congreso.

En medio del reclamo, la tensión se desbordó cuando manifestantes agredieron al cronista Roberto Funes Ugarte, de LN+. El periodista fue insultado y empujado mientras intentaba cubrir la protesta.

Los manifestantes insultaron a los agentes y les lanzaron piedras. (Foto: captura de TN.)

Luego de que el cronista fuese auxiliado por efectivos policiales, la situación escaló: un grupo de personas comenzó a empujar, insultar y lanzarles piedras a los agentes.

La Policía avanzó para controlar la situación y pocos minutos después, terminó la protesta sin detenidos ni heridos.

El reclamo de los familiares

Las madres de las tres víctimas, así como el abuelo de Del Castillo y Verdi, Antonio, lideraron la manifestación para exigir justicia.

“No quiero irme a mi casa sin una respuesta”, reclamó el hombre en medio de la marcha. “Lo que pasó ahora no lo tenemos que permitir. Se llevaron a tres chiquitas y, si seguimos dejándolos, nos van a llevar la vida a todos. Necesito la verdad”, insistió.

Además, agradeció el apoyo “de todo el país” y pidió: “No nos dejen solos”.

