Bienestar

Qué es y cómo funciona la regla 80-20 que facilita la felicidad en las parejas

Published

También conocido como el Principio de Pareto, este método ayuda a identificar los aspectos clave de una relación.

El amor y la felicidad no siempre van de la mano en una relación de pareja: si nos ponemos a pensar en los conflictos, es fácil que veamos que apenas una pequeña parte de los problemas del día a día pueden tener un impacto desproporcionado en tu relación.

También puede darse la situación contraria: que un pequeño esfuerzo positivo en los temas clave pueda llevar al éxito en la percepción global de la relación y de eso se trata la regla del 80-20, también conocida como Principio de Pareto.

Las parejas felices tienen sus reglas. (Foto: Adobe Stock)

La misma tiene su origen en el siglo XIX cuando el economista italiano Vilfredo Pareto dedujo, a partir de sus observaciones sobre la distribución de la riqueza en su país, que el 20% de los propietarios poseían el 80% de las tierras.

Desde entonces, este principio se aplicó en numerosos campos:

  • Más del 80% de las reclamaciones de atención sanitaria son presentadas por el 20% de los pacientes.
  • Más del 80% de las quejas de los clientes las presenta el 20% de los usuarios
  • Más del 80% de los delitos son cometidos por el 20% de los delincuentes.

Cómo es la regla 80-20 en las relaciones de pareja

El investigador John Gottman, un reconocido psicólogo estadounidense y experto en relaciones de pareja, señala que, en las relaciones de pareja “una pequeña proporción de comportamientos y factores clave son responsables de la mayoría de la satisfacción y del éxito” y dio algunos conceptos:

  • Comportamientos negativos y positivos: Gottman descubrió que, en las relaciones exitosas, existe una proporción aproximada de cinco interacciones positivas por cada interacción negativa y citó como ejemplo: una pareja puede tener discusiones ocasionales (20% de sus interacciones), pero si se aseguran de tener momentos de cariño, agradecimiento y apoyo (80% de sus interacciones), es probable que la relación sea satisfactoria y duradera.
  • Poner el foco en los problemas clave: se trata de identificar cuáles son los problemas principales y, en lugar de tratar de resolver todos los pequeños conflictos, las parejas exitosas tienden a identificar y abordar los aspectos más críticos y recurrentes que causan la mayoría de los conflictos. Este enfoque puede resolver el 80% de los conflictos al abordar solo el 20% de los problemas más importantes. Por ejemplo: si identificacamos que la mayor parte de los conflictos surge de desacuerdos en el manejo del dinero común, enfocarse en crear un plan financiero conjunto puede reducir el estrés y mejorar la armonía.
  • Comunicación y conexión: para que todo fluya, es importante invertir tiempo y esfuerzo en actividades y comportamientos con un alto impacto positivo en tu relación, como el tiempo de calidad compartido, el apoyo emocional o la comunicación efectiva. Estas actividades, actividades, aunque pueden representar solo el 20% del tiempo total, generan el 80% de la satisfacción y conexión emocional. El experto citó como ejemplo: reservar tiempo para una noche de cita semanal, donde los dos se desconecten de las distracciones y se enfoquen en disfrutar de la compañía fomenta la intimidad y la conexión emocional.
  • Compatibilidad y valores compartidos: desde la experiencia de Gottman, las parejas que tienen éxito a largo plazo suelen compartir valores y metas fundamentales. Al centrarse en estos elementos esenciales (el 20% de los aspectos de la relación), pueden generar el 80% de la estabilidad y la satisfacción” y ejemplificó: si los dos valoran la honestidad y tienen metas similares en términos de familia y carrera, estas compatibilidades fundamentales pueden proporcionar una base sólida para la relación, haciendo que otros desacuerdos sean más manejables.

La regla 80-20 para buscar pareja

En el contexto específico de la búsqueda de pareja, la regla 80-20 sugiere que un pequeño número de factores clave puede ser responsable de la mayoría del éxito en encontrar y establecer una relación satisfactoria y dio algunos tips:

  1. Criterios clave de selección: en lugar de tener una larga lista de características deseadas en una pareja, enfocarse en los pocos criterios clave que son realmente importantes para nosotros y estos pueden incluir valores compartidos, metas a largo plazo y compatibilidad emocional.
  2. Actividades efectivas de búsqueda: invertir el tiempo y esfuerzo en las actividades y plataformas que tienen mayores probabilidades de éxito. Esto podría incluir aplicaciones de citas específicas, eventos sociales relacionados con tus intereses o grupos comunitarios donde es más probable que encuentres personas con valores y metas similares.
  3. Desarrollo personal: enfocarse en mejorar las áreas de nuestra vida que tienen el mayor impacto en nuestro atractivo y bienestar personal. Esto puede incluir trabajar en la salud física, desarrollo emocional, habilidades sociales y hobbies que nos apasionen.
  4. Manejo del tiempo y de la energía: aprender a priorizar nuestro tiempo y energía en las relaciones y actividades que tienen el mayor potencial para convertirse en algo significativo. No nos sintamos obligados a invertir tiempo en relaciones o citas que no muestran un futuro prometedor.

