El descargo de Robertito Funes tras haber sido agredido en la marcha por las chicas asesinadas en Florencio Varela

El periodista relató en sus redes cómo fue atacado en plena movilización y cuestionó la violencia en un reclamo que había comenzado de manera pacífica.

Robertito Funes fue agredido mientras cubría la marcha por el asesinato de las tres jóvenes en Florencio Varela. El periodista relató lo sucedido y expresó su indignación a través de un video que compartió en sus historias de Instagram.

“Bueno, les quiero contar que estoy bien. Lamento lo que pasó recién. Un grupo de mujeres feministas y también de fotógrafos que no sé de dónde venían me empezaron a agredir e insultar después de que Antonio, el abuelo de Brenda, habló muy amorosamente conmigo y dio una conferencia también con los otros medios”, comentó.

Funes explicó que la situación escaló rápidamente: “De repente empecé a ver mujeres encapuchadas, sobre todo mujeres, insultándome, algunos periodistas o fotoperiodistas que no sé de qué lado eran, y una mujer también de la comunidad LGTB que me empujó y me quiso escupir. Me arañó y todo

“Es lamentable que esto suceda en un momento tan difícil donde no hay que perder el foco: tres mujeres, tres niñas, fueron asesinadas brutalmente. Vinimos a cubrir la marcha solamente y otra vez la violencia se infiltró y los violentos, los de siempre, que nunca faltan, arruinaron esta marcha que empezó de manera pacífica y terminó con un enfrentamiento innecesario”, agregó claramente indignado.

Cómo fue la marcha para pedir justicia por las tres chicas asesinadas

La convocatoria impulsada por el movimiento Ni Una Menos empezó a las 16. Bajo la consigna “Ninguna víctima es descartable”familiares, amigos y allegados de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) se concentraron en Plaza de Mayo y marcharon al Congreso para pedir Justicia.

Los manifestantes insultaron a los agentes y les lanzaron piedras. (Foto: captura de TN.)
En medio de la movilización, hubo forcejeos con la Policía y agredieron a Robertito, cronista de LN+. Al ser auxiliado por efectivos policiales, la situación escaló: un grupo de personas comenzaron a empujar e insultar a los agentes.

