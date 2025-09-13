Elecciones 2025 Zdero en alarma total porque puede perder con Capitanich

En el radicalismo de Chaco hay preocupación porque creen que el caos del gobierno de los hermanos Milei los puede arrastrar a una derrota en las elecciones del 26 de octubre contra el peronismo de Jorge “Coqui” Capitanich.

En el frente de la UCR y La Libertad Avanza hay alarma porque el gobernador Leandro Zdero eligió atar su suerte a Karina y Javier Milei, y ahora temen por el arrastre negativo del escándalo de las coimas y otros temas sensibles como los discapacitados y el Hospital Garrahan.

Zdero confirmó su estrategia de pegarse a los Milei este viernes cuando los visitó en la Residencia de Olivos y aceptó una foto. El gobierno está tratando de mostrar una nueva etapa de diálogo con gobernadores, pero hasta ahora apenas consiguió que Zdero, Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo se presten al juego. El chaqueño lo hizo dos días seguidos.

Como si fuera poco, Zdero se reunió el jueves en la Casa Rosada durante dos horas con Eduardo “Lule” Menem, el funcionario más salpicado por el escándalo de corrupción en la Andis. Al menos no hubo foto del encuentro.

Lule Menem recibió al chaqueño Zdero y deja pintado a Catalán

En la previa de este raid de visitas de Zdero al gobierno nacional, fuentes del oficialismo chaqueño habían advertido a LPO sobre el riesgo de que la debacle de la Rosada los termine arrastrando a un derrota con Capitanich, a quien hace dos años desplazaron de la provincia.

Una fuente libertaria aseguró que hoy por hoy están perdiendo en las encuestas. El problema de Zdero es que Karina le impuso el nombre La Libertad Avanza, el color violeta y el águila que simboliza al partido de Milei, justo en el peor momento del gobierno nacional. “No tenía otra porque tiene la provincia financieramente explotada, Capitanich dejó un desastre”, intentó justificarlo una fuente del radicalismo.

“Capitanich le dejó una provincia con superávit fiscal financiero equivalente al 2,2 por ciento de recursos corrientes, con desendeudamiento de 1453 millones de dólares a 257 millones de dólares de noviembre 2023, con tasa de desempleo promedio de 4,2 por ciento y crecimiento promedio del PBG equivalente a 5 por ciento anual acumulativo”, respondió el candidato peronista Juan Manuel Pedrini.

Las coimas de la Suizo ahora complican al gobernador Zdero

“Zdero es un desastre y la corrupción lo perfora por todos lados. La tasa de desempleo asciende al 11 por ciento, el déficit fiscal al 8,8 por ciento de los recursos corrientes y la deuda de su gestión ascenderá a 1000 millones de dólares. Paga más de 100.000 millones de pesos de intereses anuales y debe tres masas salariales”, agregó Pedrini.

Pero en el peronismo prima la cautela y dicen que la elección de octubre será pareja. “Va a ser cabeza a cabeza, las últimas elecciones fueron parejas y ahora no hay terceras fuerzas fuertes que dividan”, sostienen en el espacio de Capitanich.

A favor de Capitanich cuenta que para la elección nacional logró la unidad con la intendenta de Barranqueras, Magda Ayala, que en las legislativas provinciales de mayo pasado fue por afuera y sacó el 11,4%. En esa elección Capitanich sacó el 33,6% de los votos, es decir que sumados están en 45 puntos. El frente de Zdero y LLA sacó 45,6% en mayo.

En el peronismo confían además en que la boleta única termine favoreciendo a Capitanich ya que es una figura muchísimo más conocida que el candidato a senador de LLA, el joven de 30 años Juan Cruz Godoy, una cara nueva de la política chaqueña que era desconocido hasta el cierre de listas.