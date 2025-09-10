Wanda Nara gatúbela: escotadísima y en catsuit engomado, adelantó su próximo videoclip

Mostró las primeras imágenes de “Tóxico” junto al cantante español Kaydy Cain y las marcas de lujo están presentes.

Después de grabar en México y Los Ángeles la segunda temporada de Love is blind, Wanda Nara volvió a Buenos Aires para seguir cumpliendo con su ajetreada agenda y llevando su carrera a lo más alto con su espíritu multifacético.

A través de su perfil de Instagram, la rubia anunció el lanzamiento de su próximo sencillo, Tóxico, junto al cantante español Kaydy Cain y de la mano del productor musical Negro Dub.

Aunque la canción estrenará el 11 de septiembre, Wanda Nara les dio a sus fanáticos un adelanto y todo indica que el videoclip será una prueba más de su audacia sin límites.

En un galpón con paredes llenas de grafitis, se mostró primero con un catsuit negro engomado bien ajustado. Con la sensualidad que la caracteriza, se bajó el cierre para mostrar un prominente escote, sin lencería.

Wanda Nara se mostró escotadísima de cara a su próximo lanzamiento musical. (Foto: Instagram/@wanda_nara)

Fiel a su estilo, elevó el look con un par de anteojos de sol negros de formato envolvente, stilettos a juego y joyería maximalista con pedrería. El pelo suelto con ondas y raya al medio y una apuesta de maquillaje con delineado en la mirada y gloss en los labios fue el broche de oro.

Wanda Nara en catsuit negro y stilettos en el videoclip de “Tóxica”. (Foto: Instagram/@wanda_nara)

Pero esto no fue todo y, en otras tomas, brilló con un conjunto denim firmado por Louis Vuitton, el toque de lujo que no puede faltar en sus apuestas de moda. Tanto la chaqueta como el pantalón tienen el logo de la firma bordado en pedrería en todo el talle.

Wanda Nara con un conjunto denim Louis Vuitton con brillos. (Foto: Instagram/@wanda_nara)

Una vez más, Wanda sumó una cuota de audacia al llevar la pieza superior del conjunto denim abierta y sin ropa interior debajo. Además, en algunos de los fragmentos del adelanto se mostró a los besos con el cantante, recostada sobre un sillón.

Wanda Nara junto a Kaydy Cain en su nuevo videoclip. (Foto: Instagram/@wanda_nara)

Kaydy Cain no se quedó atrás y también se lució con parte del torso al descubierto, una chaqueta negra abierta con letras blancas y varios collares de cadena en color oro. ¿El detalle final? El elástico de su calzoncillo asomando por debajo del pantalón.

En tan solo medio día, la publicación de la empresaria acumuló casi 100 mil “me gusta” y sus seguidores no dudaron en demostrarle su apoyo para este nuevo lanzamiento.

“Sí reina”, “Es todo lo que necesitamos en este momento” y “¡Éxitos! La queen”, le dedicaron. Su hermana Zaira Nara también pasó por el posteo y le dio su aliento: “Seeeeeee (sic) tu tema”, le escribió.