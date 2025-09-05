Connect with us

Slimel: “Un funcionario que se cree Estado es un peligro para la democracia”

Published

El diputado provincial, Nicolás Slimel, repudió los insultos del presidente del Instituto del Deporte, Fabio Vázquez, y advirtió que sus dichos reflejan un modelo de gobierno que se sostiene en la violencia y la persecución, dañando a trabajadores e instituciones.

El legislador del Frente Chaqueño, Nicolás Slimel, cuestionó duramente al presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez, luego de que este insultara a los diputados provinciales con expresiones machistas y despectivas.

“Cuando insulta a los legisladores con frases como ‘que me chupen la pija los diputados’, no solo agrede a quienes representamos al pueblo del Chaco: degrada la política, corroe la institucionalidad y exhibe el modelo de gobierno que hoy tenemos en la provincia”, expresó Slimel.

El diputado sostuvo que no se trata de un exabrupto aislado, sino de una forma de ejercer el poder: “Un modelo que se sostiene sobre dos pilares: la violencia como método y la persecución política como práctica cotidiana. Hoy lo padecen los trabajadores del deporte chaqueño, pero también miles de trabajadores en general que piensan distinto”.

Además, recordó que Vázquez ya había sido señalado por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos: “No es la primera vez que está en el ojo de la tormenta. Ya lo habíamos señalado por el desvío de 109 millones de pesos, y jamás dio respuesta. Ahora suma insultos, amenazas y abuso de poder”.

En ese sentido, Slimel llamó al Gobierno provincial a definir una postura clara: “Exijo que se tomen las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan y que el Gobierno defina de qué lado quiere estar: si del lado de la violencia y el atropello, o del lado del respeto, la transparencia y los trabajadores”.

Finalmente, el legislador advirtió: “Un funcionario que se jacta de ser Estado mientras persigue y hostiga a quienes piensan distinto no honra el cargo que ocupa. Nuestro pueblo merece dirigentes que gobiernen con responsabilidad, que cuiden las instituciones y hagan de la política un espacio para resolver problemas, no para multiplicarlos con agravios y persecuciones”.

