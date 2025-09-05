Quirós sobre los dichos de Vázquez: “Este autoritarismo de pacotilla desnuda lo que estamos enfrentando”

La diputada provincial del Frente Chaqueño repudió las declaraciones del presidente del Instituto del Deporte, Fabio Vázquez, quien insultó a los legisladores y se jactó de “ser el Estado”. Advirtió que este accionar refleja una crisis institucional y un modelo de gobierno autoritario.

La diputada provincial, Mariela Quirós, se sumó a los repudios contra el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez, luego de que se difundiera un audio en el que el funcionario insultó a los legisladores y afirmó: “Que me chupen la pija los diputados. Así deciles, que yo dije. Y si querés grabar, grabame”.

La grabación, difundida por LITIGIO, fue incorporada como prueba en una acción judicial iniciada por el trabajador Daniel Bittel, quien denunció a Vázquez por violencia laboral, persecución política y abuso de poder. En su presentación, solicitó al Superior Tribunal de Justicia medidas cautelares para que el funcionario sea desplazado, además de una perimetral y su traslado a la Legislatura, pedidos que habían sido rechazados por el propio Vázquez.

Quirós advirtió que el episodio no se trata de un exabrupto, sino de un síntoma de crisis democrática. “De una manera u otra, todas las argentinas, todos los argentinos tenemos claro que estamos viviendo una crisis institucional y democrática. Porque el gobierno nacional y el provincial avasallan y no reconocen la división de Poderes. Y cuando un gobierno se siente por encima de la ley, lo que está en riesgo es la democracia misma”, sostuvo.

La legisladora cuestionó el tono y el contenido de los audios. “Un funcionario que desde la soberbia más burda plantea ‘Yo soy el Estado’, no solo es ridículo y chabacano: es peligroso. El Estado debe representarnos a todos, no puede ser el burócrata de turno que se siente dueño del poder. Este autoritarismo de pacotilla desnuda lo que estamos enfrentando”, afirmó.

En ese sentido, denunció que la gestión de Zdero utiliza la persecución y el amedrentamiento como prácticas de gobierno. “Estos funcionarios que en campaña se llenaban la boca hablando de libertad, hoy buscan silenciar a la prensa, persiguen a trabajadores, docentes, jubilados, periodistas y a cualquiera que se atreva a denunciarlos”, remarcó.

Y sumó: “Intentan censurar a la prensa inventando un espionaje, mientras acá en el Chaco sabotean y agreden a un programa de streaming creado por trabajadores despedidos de Chaco TV”.

Quirós también vinculó los dichos de Vázquez con hechos de corrupción y manejo discrecional de recursos: “No investigan la corrupción, no la niegan. Solo intentan confundir: acusan de espionaje, hablan de operetas, pero nunca desmienten cómo se están robando el dinero de la gente más vulnerable, de las personas con discapacidad, de los docentes y de los jubilados”.

Finalmente, ratificó la postura del Frente Chaqueño de seguir denunciando estos abusos. “No nos van a mover de nuestras convicciones. Vamos a seguir defendiendo a los trabajadores, a los docentes, al personal de salud, a las comunidades indígenas y a cada familia argentina. La Patria no se vende, la Patria se defiende”, cerró.