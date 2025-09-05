Purga gremial en ECOM: ahora el Directorio quiere despedir al sindicalista de los informáticos

A través de un proceso de exclusión de tutela sindical, la empresa provincial pretende sumariar y despedir al secretario general de la Unión de Trabajadores de la Informática del Chaco (UTICh), Diego Almirón. Ya había despedido a tres delegados de SATSAID del canal Somos Uno, ex Chaco TV. El 13 de agosto pasado el sindicalista halló balas de arma de fuego en el parabrisas de su vehículo.

En el marco de la purga ideológica impulsada en el Chaco desde el inicio de la gestión del gobernador Leandro Zdero, la empresa ECOM Chaco decidió dar un paso más en su cruzada antisindical. Luego de haber expulsado a tres delegados del sindicato de televisión –SATSAID- del canal Somos Uno (ex Chaco TV), ahora decidió avanzar contra el secretario general de la Unión de Trabajadores Informáticos del Chaco (UTICh), Diego Almirón.

En esta oportunidad, la empresa al menos decidió seguir un carril más formal: acudir a la justicia del Trabajo para excluir de la protección del fuero sindical al dirigente gremial para poder sumariarlo y cesantearlo. Según pudo saber LITIGIO, la causa se tramita ante el Juzgado del Trabajo Nº 4, a cargo del juez Fabián Amarilla, que deberá determinar si hace lugar a la exclusión de tutela sindical de Almirón para habilitar el avance del proceso disciplinario en su contra y que, como ya lo anticipó ECOM, concluirá con un despido con justa causa.

Las “faltas graves” por las cuales el Directorio pretende echar a Almirón son las de haber convocado a asambleas con los trabajadores y, centralmente, la de responder un memorando interno del propio Directorio por una vía de comunicación que la empresa prohíbe. En el comunicado titulado “Nuevamente la mentira como recurso para confundir”, la conducción de la empresa apuntaba contra el sindicato UTICh por reclamar el pago del último acuerdo paritario de los empleados de Comercio, que aún no había sido homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación.

En su presentación, ECOM señaló que la contestación del sindicalista fue “una lisa y llana proclamación de tipo gremial, efectuando un abierto reclamo sindical”. El conflicto se suscitó a principios de junio de este año respecto de la falta de homologación del acuerdo paritario del sector comercio por lo que la empresa no pagaba el incremento salarial a los trabajadores de ECOM.

Vale agregar que el conflicto suscitado en la patronal de la empresa, se complementa con el hecho de que el 13 de agosto pasado Almirón halló balas de arma de fuego en el parabrisas de su vehículo, lo que se encuentra bajo investigación de la justicia provincial.

En su contestación, los abogados del sindicalista pidieron al juez que rechace el pedido de exclusión de tutela sindical y denunciaron que “el patrón de conducta de la patronal no persigue aclarar supuestos incumplimientos laborales, sino instalar un relato tendiente a disciplinar ylo deslegitimar a la representación sindical de UTICH y especialmente a su Secretario General”.

Por su parte, desde el gremio UTICh advirtieron que “convertir estas acciones en supuestas ‘faltas graves’ no es más que un intento de descabezar a UTICh, un sindicato en lucha que denunció despidos arbitrarios, corrupción y vaciamiento de la empresa”. En tanto, la CGT Chaco recalcó que “transformar actos propios de la vida gremial en supuestas ‘faltas graves’ no es más que un intento de silenciar la voz de los trabajadores organizados”.