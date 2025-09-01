Karina Milei, la hermana que maneja los hilos del poder

El corazón del Gobierno ultra argentino late al ritmo de una sola persona: Karina Milei

UNA RED DE PODER Y NEGOCIOS FAMILIARES

Karina Milei nunca buscó protagonismo mediático, pero hoy su nombre atraviesa la política argentina como una sombra inevitable. Mientras su hermano Javier se presenta como el mesías libertario que combate a la “casta”, ella se ha convertido en el epicentro de los negocios, las intrigas y los sobornos que ya manchan de forma irreversible al Ejecutivo.

“Nada gratis”. Ese era su lema, repetido a quienes pedían la presencia del ahora presidente en actos o conferencias. Ella manejaba la agenda, y según testimonios cercanos, cobraba el 10% de todo ingreso de su hermano. La política se convirtió en un negocio familiar mucho antes de llegar a la Casa Rosada.

Las revelaciones del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, hoy desplazado, destaparon la cloaca. Audios filtrados lo muestran denunciando una red de sobornos en la compra estatal de medicamentos. Allí aparecen Karina, Eduardo “Lule” Menem y otros funcionarios. Spagnuolo también afirmó que Javier Milei estaba al tanto y prefirió mirar hacia otro lado. El presidente, tras días de silencio, se limitó a culpar a la oposición kirchnerista de “montar una operación” a poco más de una semana de las elecciones legislativas en Buenos Aires.

No es un caso aislado. Funcionarios de provincias como Misiones, La Pampa o Chaco han denunciado que debían entregar parte de sus salarios para financiar al partido oficialista. La diputada Viviana Aguirre lo resumió sin rodeos: “Karina Milei es una cajera sin escrúpulos”.

Las acusaciones vienen de lejos. En 2023, seguidores de Milei la señalaron por “vender candidaturas”. Ese mismo año, el orfebre Juan Carlos Pallarols contó que Karina le pidió 2.000 dólares para permitirle una reunión con su hermano. La corrupción no fue un accidente posterior, sino el combustible que aceitó el ascenso del mileísmo.

EL MONOPOLIO AFECTIVO Y LA POLÍTICA COMO FEUDO

Para entender el peso político de Karina Milei hay que mirar más allá de la contabilidad de sobornos. Ella es el sostén emocional de un presidente marcado por una infancia de violencia y humillaciones. “Karina tiene el monopolio afectivo de Javier”, señala el periodista Juan Luis González, autor de El loco. El propio Milei lo reconoce: su hermana es “el jefe”.

Ese poder emocional se tradujo en poder político. Para nombrarla secretaria general de la Presidencia —un cargo de ministro—, el liberticida Milei tuvo que reformar por decreto la ley que prohibía designar familiares directos. Desde ese momento, Karina pasó a ser la bisagra del Gobierno: decide ascensos, castigos y lealtades. Quien quiera influir en la Casa Rosada, debe pasar primero por ella.

Su alianza con el clan Menem ha reforzado esa red. Martín Menem preside la Cámara de Diputados. Eduardo “Lule” Menem opera en la sombra como subsecretario de Gestión Institucional. Y detrás late la nostalgia neoliberal por Carlos Menem, a quien Javier Milei reivindica como “el mejor presidente de la democracia”. La “rosca política” se reparte en familia.

Pero esa red se resquebraja. El caso de la criptomoneda $Libra, un presunto fraude financiero que prometía revolucionar la economía, la dejó expuesta. Registros oficiales muestran que Karina facilitó el acceso de sus promotores a la Casa Rosada. Uno de ellos, el estadounidense Hayden Davis, llegó a fanfarronear: “Le envío dinero a su hermana y Milei hace lo que quiero”.

Hoy, con audios y escuchas filtradas, la figura de Karina ha dejado de ser un mito silencioso para convertirse en un riesgo mortal para el propio Gobierno. Lo que durante años fue su fortaleza —la lealtad ciega entre hermanos, la opacidad en la toma de decisiones, la ausencia de contrapesos internos— se ha transformado en un talón de Aquiles que amenaza con hundir al proyecto liberticida.

El poder absoluto de una hermana que nunca fue elegida en las urnas es el retrato más claro de este Gobierno. Un país entero reducido a la caja registradora de un vínculo familiar que, como todo feudo, terminará devorándose a sí mismo.

Argentina tiene un presidente que llora en silencio, pero obedece en público. Y una hermana que, sin decir palabra, decide el destino de millones.