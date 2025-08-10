Gustavo Martínez: “Cualquier pelotudo grabando un video es dirigente”

En diálogo con N9, el ex-intendente advirtió que “cualquiera se convierte en dirigente con un video en redes” y reclamó la unidad de todos los sectores para enfrentar al “imperio financiero”.

En un acto partidario, Gustavo Martínez lanzó este sábado duras críticas al gobierno provincial, al que calificó como “un equiporaquíticopolíticamente” incapaz de gestionar en medio de la crisis. “No es lo mismo administrar en tiempos de calma que en un momento de crisis social, económica, sanitaria o política“, afirmó, y cuestionó que la gestión siga responsabilizando a administraciones anteriores. “Ya pasaron dos años, hay que dejar de echar culpas y resolver los problemas“, enfatizó.

El dirigente señaló que la agenda actual de los chaqueños está marcada por salarios bajos, caída del empleo privado, precarización laboral y deficiencias en salud pública. “Hoy un empleado de la Administración Central es el peor pago del país y hay sectores que se aprovechan de la desocupación para pagar en negro“, advirtió. También mencionó que un paciente puede esperar más de un mes para acceder a un estudio médico.

Alineado al espacio conducido por el ex gobernador Capitanich, Martínez rechazó que su participación política esté centrada en una eventual candidatura para este año. “No creo que sea el momento personal de Gustavo. Tenemos que trabajar para fortalecer la organización del peronismo y reconstruir nuestra fuerza de cara al 2027”, dijo, remarcando que el objetivo es “poner un freno a las políticas nacionales hasta el 26 de octubre” y construir una fuerza policlasista y multisectorial.

Además, alertó sobre el papel de las redes sociales en la política actual. “Hoy el mejor político es el que habla mal del otro. Cualquiera es político: cualquier pelotudo graba un video en una bolsa de basura y al otro día es dirigente“, sostuvo.

Además, destacó la importancia de la militancia y del contacto directo con la gente. “El militante pone la cara en los barrios, en los clubes, en las iglesias, y recibe los golpes por los errores de los dirigentes. Hay que revalorizar su rol“, expresó.

Por último, pidió superar divisiones partidarias y apuntar a un objetivo común. “Hoy la disputa vuelve a ser la de la historia: o somos partidos de los pueblos o trabajamos para el imperio del sistema financiero. Después, todo lo demás son maquillajes“, concluyó.

N9