Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Veda total: Corrientes y Chaco prohibieron la pesca en el Río Paraná

Published

Las provincias correntina y Chaqueña dispusieron una veda extraordinaria de pesca en un tramo del río Paraná tras detectar una concentración inusual de surubíes. La restricción alcanza tanto a la pesca comercial como deportiva y de subsistencia.

 

La medida fue oficializada este 29 de mayo mediante disposiciones emitidas por organismos provinciales vinculados a recursos naturales y biodiversidad. Según detallaron las autoridades, la decisión se tomó luego de detectarse una concentración extraordinaria de ejemplares de surubí en el área delimitada.

En el caso de Corrientes, la Disposición N° 618 de la Dirección de Recursos Naturales estableció la prohibición de toda modalidad de pesca en el tramo comprendido entre los kilómetros 1232 y 1238 del río Paraná, en la zona norte de Isla Pelón.

La normativa indica que el incremento de la presión de pesca sobre el recurso ictícola incrementa la vulnerabilidad de la especie, por lo que se resolvió implementar medidas preventivas para preservar el cardumen detectado.

 

Por su parte, la provincia del Chaco emitió la Disposición N° 023 de la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad, que también prohíbe de manera temporal toda actividad de pesca comercial, deportiva y de subsistencia en el sector afectado.

Ambas resoluciones señalan que la veda tendrá vigencia hasta tanto los organismos técnicos y biológicos determinen la normalización de la situación. Además, las áreas de fiscalización ambiental intensificarán los controles y operativos de vigilancia en la zona.

Las autoridades advirtieron que el incumplimiento de la medida podrá derivar en sanciones, multas e inhabilitaciones previstas por la normativa vigente.

 

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Máximo Kirchner acusó a Mauricio Macri de perseguir a Cristina Kirchner y lo desafió a postularse en 2027

El líder de La Cámpora publicó un mensaje en Instagram donde aseguró que la prisión a Cristina Kirchner responde a una presión del expresidente...

5 días ago

NOTICIAS

“Siete detenidos y ninguno es policía”: la abogada querellante pone en duda la investigación por la desaparición de Axel

A más de una semana de la desaparición del joven de 21 años en Fontana, la causa suma siete civiles detenidos pero ningún efectivo...

4 días ago

Politica

A 25 años de la boda de Menem y Cecilia Bolocco: los detalles desconocidos de la fiesta más extravagante

Hubo 3000 invitados, una torta de 400 kilos, locro popular y un beso incómodo que quedó grabado para siempre. Cómo fue el casamiento riojano...

5 días ago

NOTICIAS

Condenan a cuatro expenitenciarios por la brutal golpiza que derivó en la muerte de un interno en la U7

El Tribunal Oral Federal de Resistencia dictó condena contra cuatro exagentes del Servicio Penitenciario Federal por los golpes que le propinaron a Maximiliano Duarte...

5 días ago