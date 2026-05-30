Veda total: Corrientes y Chaco prohibieron la pesca en el Río Paraná

Las provincias correntina y Chaqueña dispusieron una veda extraordinaria de pesca en un tramo del río Paraná tras detectar una concentración inusual de surubíes. La restricción alcanza tanto a la pesca comercial como deportiva y de subsistencia.

La medida fue oficializada este 29 de mayo mediante disposiciones emitidas por organismos provinciales vinculados a recursos naturales y biodiversidad. Según detallaron las autoridades, la decisión se tomó luego de detectarse una concentración extraordinaria de ejemplares de surubí en el área delimitada.

En el caso de Corrientes, la Disposición N° 618 de la Dirección de Recursos Naturales estableció la prohibición de toda modalidad de pesca en el tramo comprendido entre los kilómetros 1232 y 1238 del río Paraná, en la zona norte de Isla Pelón.

La normativa indica que el incremento de la presión de pesca sobre el recurso ictícola incrementa la vulnerabilidad de la especie, por lo que se resolvió implementar medidas preventivas para preservar el cardumen detectado.

Por su parte, la provincia del Chaco emitió la Disposición N° 023 de la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad, que también prohíbe de manera temporal toda actividad de pesca comercial, deportiva y de subsistencia en el sector afectado.

Ambas resoluciones señalan que la veda tendrá vigencia hasta tanto los organismos técnicos y biológicos determinen la normalización de la situación. Además, las áreas de fiscalización ambiental intensificarán los controles y operativos de vigilancia en la zona.

Las autoridades advirtieron que el incumplimiento de la medida podrá derivar en sanciones, multas e inhabilitaciones previstas por la normativa vigente.