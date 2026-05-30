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Francisco Cerúndolo se despidió de Roland Garros: perdió ante el estadounidense Svajda en la tercera ronda

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El argentino dio batalla hasta el quinto set después de perder los dos primeros, pero no pudo meterse en la segunda semana del torneo parisino.

La campaña de Francisco Cerúndolo en Roland Garros 2026 tuvo su punto final en la tercera ronda. Este sábado, el argentino ubicado en el puesto 26 del ranking ATP cayó ante el estadounidense Zachary Svajda (85°) en cinco sets y se despidió del segundo Grand Slam del año.

Francisco peleó hasta el quinto set después de perder los dos primeros pero finalmente cayó 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3 en tres horas de juego sobre el court 14 del complejo ubicado en Bois de Boulogne.

La derrota le impidió igualar su mejor registro sobre el polvo de ladrillo de la capital francesa -octavos de final-, que alcanzó en dos (2023 y 2024) de sus seis participaciones.

(Foto: EFE).
(Foto: EFE).

Con este triunfo, Svajda desniveló 2-1 a su favor el historial con el argentino, al que había vencido en Winston-Salem 2024, un año después de perder en el US Open, ambos sobre canchas rápidas.

El californiano de 23 años, quien por primera vez quedó entre los 16 mejores de un Grand Slam, jugará la próxima instancia ante el italiano Flavio Cobolli (10°), quien eliminó a Learner Tien.

Tras su histórica victoria ante Sinner, Juan Manuel Cerúndolo quiere seguir avanzando en Roland Garros

Juan Manuel Cerúndolo, hermano de Francisco y protagonista del mayor batacazo en Roland Garros 2026, volverá a salir a la cancha hoy para seguir haciendo historia. El argentino enfrentará al español Martín Landaluce con el objetivo de avanzar a los octavos de final.

El otro argentino que se presentará este sábado será Francisco Comesaña ante el ex-top ten italiano Matteo Berrettini en un juego que tendrá como escenario el court Simonne-Mathieu.

Cómo ver el torneo de Roland Garros

Toda la acción del segundo Grand Slam de la temporada de tenis se puede seguir en vivo por las señales de ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

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