Máximo Kirchner acusó a Mauricio Macri de perseguir a Cristina Kirchner y lo desafió a postularse en 2027

Máximo Kirchner acusó a Mauricio Macri de “extorsionar” al presidente Javier Milei y lo desafió a postularse como candidato a presidente en 2027. La declaración se realizó a través de una publicación en la cuenta de Instagram del diputado nacional, bajo el título “Todos los días son de la Patria”.

En el mensaje, Kirchner afirmó: “Tenerla presa a Cristina y extorsionar al actual presidente, no te va a servir Macri”. El referente de La Cámpora interpretó las recientes declaraciones de Macri como una afirmación de que, durante su gobierno, se organizó una “persecución” judicial contra la expresidenta desde la Casa Rosada.

Javier Milei y Mauricio Macri (Foto: NA).

“Hace unos días Macri decía pregúntenle a Cristina cómo le fue conmigo. Dejando en claro la persecución organizada por él desde la Casa Rosada”, escribió Máximo.

En esa línea, el hijo de la expresidenta agregó: “Vamos a preguntarle a los argentinos y las argentinas cómo les fue con usted Macri. Ya tuvo la primera respuesta en el 2019 y si tiene algo de coraje, cosa que dudo, tendrá la segunda y aún más contundente en el 2027″.

“Feliz 25 de mayo. Vamos a salir adelante finalmente. No nos van a doblegar”, concluyó el posteo.

Qué dijo Macri de Milei

En medio de la tensión entre el PRO y LLA, Mauricio Macri criticó al presidente Javier Milei: “Se ve como un profeta y tiene poco entusiasmo por la implementación”.

El expresidente hizo estas declaraciones luego del duro comunicado del partido, que había advertido que “acompañar el cambio no es aplaudir todo”.

Macri dijo sobre el liderazgo de Milei: “Es obviamente emocional, con un profundo estudio de las ideas que hay detrás de cada postura”.

El expresidente aclaró: “Y con poco entusiasmo por la implementación, claramente, es una parte que no la siente, él se ve como lo que yo sentí en mis marchas, como un profeta, se siente así, de esa manera”.

El líder del PRO consideró: “Yo creo que todo tiene que, siempre al final del día, tener un equilibrio los dos universos, el emocional y el de la realización, y hay que apuntar hacia ese lugar”.

Macri hizo estas declaraciones en la Universidad Austral, en su participación en el Foro de Presidentes sobre Política y Democracia, organizado por la casa de altos estudios junto al Círculo de Montevideo, del que participaron otros exmandatarios.

El exmandatario, además, le envió un fuerte mensaje al Gobierno, días atrás, en pleno avance de la investigación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito: “Si el PRO calla, el populismo avanza. El PRO está para señalar lo que no funciona, lo que no alcanza. El PRO está para construir esa agenda que compartimos con el Gobierno: el equilibrio fiscal, la regulación, la estabilidad”.