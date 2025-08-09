Barranqueras en crisis: peligran sueldos, deuda millonaria y favoritismo político

La Municipalidad de Barranqueras atraviesa una crisis económica sin precedentes, que pone en jaque el pago de salarios a empleados municipales de planta permanente. Mientras el municipio solicita un préstamo millonario al Nuevo Banco del Chaco para afrontar la nómina salarial, trabajadores denuncian retrasos, incertidumbre, maltrato institucional y maniobras políticas que profundizan el malestar.

A la fecha, los trabajadores de planta permanente no han cobrado sus sueldos correspondientes al mes, situación que generó preocupación y malestar en el personal municipal. Solo los empleados del programa PAM, contratados y jornalizados han percibido sus haberes. La alarma se encendió aún más cuando trascendió el rechazo de un cheque por más de 20 millones de pesos emitido por el municipio.

En declaraciones a Alerta Urbana, el secretario coordinador de Gabinete, Juan Zacarías, confirmó que el municipio solicitó un préstamo de 540 millones de pesos al Nuevo Banco del Chaco, a cuenta de la coparticipación provincial, con el objetivo de cumplir con el pago de los haberes antes del día 10 del mes.

Según detalló, el préstamo será utilizado para abonar los salarios del personal de planta permanente, que representa casi 980 millones de pesos mensuales, incluyendo sueldos y cargas sociales. “Las cuentas con el banco están al día, lo que nos da confianza en que la asistencia financiera será aprobada”, sostuvo Zacarías, al tiempo que justificó la medida en la caída de la coparticipación, que afecta a varios municipios chaqueños.

Mientras tanto, desde el municipio no emitieron ningún comunicado oficial sobre los plazos de pago, ni para llevar tranquilidad a los empleados afectados. “No sabemos cuándo vamos a cobrar, y tenemos cuentas que pagar. La incertidumbre es total”, expresó un trabajador que prefirió resguardar su identidad.

Pase a planta de militantes: denuncias de favoritismo y bronca generalizada

A la grave situación financiera se suma una nueva polémica: el pase a planta permanente de un grupo numeroso de militantes vinculados a la gestión de la intendenta Magda Ayala.

