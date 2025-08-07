Furia de Karina con el embajador en España porque se sacó una foto con Fátima

Karina Milei explotó de furia con el embajador argentino, Wenceslao Bunge Saravia, por una foto que se sacó en la sede diplomática de Madrid con Fatima Flores, la ex novia del presidente que no terminó en buenos términos con su ex cuñada.

La publicación contaba con varias fotos que no fueron del agrado de Karina, que terminó llamando al embajador muy enojada. El posteo no se borró pero se cambió por otro con menos imágenes y mas sobrias.

Un diplomático de mucho diálogo con la embajada en Madrid dijo a LPO que “Bunge entró en pánico con el llamado”. “Fatima pidió hacer un cambio de vestuario y se sacó fotos. Él dio el visto bueno para que lo publiquen pero lo cagaron a pedos”, dijo el diplomático.

“No podes poner una foto con las dos banderas como si fuera una ceremonia oficial y Fatima publicitando su obra de teatro de revistas. Increíble”, remarca.

Milei evalúa echar al embajador en España por su cercanía con Mondino

Wenceslao Bunge llegó a la embajada en España luego de una fuerte disputa interna. El diplomático designado por Diana Mondino voló por los aires luego de la crisis diplomática con Pedro Sánchez y quien quiso quedarse con el puesto es fue Alejandro Nimo, Agregado de Promoción de Inversiones y Comercio Internacional en Embajada y hombre de Luis Caputo.

Finalmente, y Bungue llegó por una fuerte influencia de la familia Sigman en Madrid. Se trata del hijo del exvocero de Alfredo Yabrán durante el conflicto que tuvo con el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, por el Correo Argentino.

El embajador tiene un perfil vinculado al sector financiero, dirigió la filial española del banco Credit Suisse hasta 2022 y fue copresidente de la división de banca de inversión inmobiliaria de JLL.

A Leandro Sigman le ofrecieron la embajada, pero lo rechazó y es muy posible que haya dado el nombre de Wenceslao, que también conocía a Werthein del mundo de la banca de inversión

Un dirigente de la comunidad argentina en Madrid que lleva años en Madrid dijo a LPO que “Bunge y Sigman se conocen y son amigos”.

“A Leandro Sigman le ofrecieron la embajada, pero lo rechazó y es muy posible que haya dado el nombre de Wenceslao, que también conocía a Werthein del mundo de la banca de inversión”, detalla este dirigente que también revela un vinculo cercano entre Bunge y la familia Sielecki que tiene a Ian como embajador en París.

Tanto Sigman como Bunge participan juntos de los programas Acelerar España, que coordina Leandro Sigman con charlas a los emprendedores y a las startups.