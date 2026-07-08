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Un gesto de donación permitió que dos chaqueños recibieran trasplantes renales en el Perrando

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El operativo fue realizado por el Ministerio de Salud y el CUCAI Chaco, tras la decisión solidaria de una familia. Los pacientes trasplantados tienen 59 y 73 años.

El Ministerio de Salud del Chaco, junto con el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAI), concretó un nuevo operativo de donación de órganos que permitió que dos pacientes de la provincia recibieran trasplantes renales, mejorando significativamente su calidad de vida.

El procedimiento se realizó en el Hospital “Dr. Julio C. Perrando”, luego de que una familia tomara la solidaria decisión de donar los órganos de un ser querido. Gracias a este gesto, dos ciudadanos de 59 y 73 años pudieron ser trasplantados en la Unidad de Trasplante Renal del mismo establecimiento.

El director del CUCAI Chaco, doctor Walter Bonfanti, destacó que estos procesos “son el resultado de un trabajo conjunto con la Provincia, que permite que la solidaridad de una familia en un momento tan difícil se transforme en una nueva esperanza para otras personas”.

El operativo fue coordinado por la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT) del Hospital Perrando, principal institución pública generadora de donantes y referente provincial en materia de procuración y trasplante.

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