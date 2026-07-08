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Identificaron al presunto autor de la explosión en la planta de Sameep de Barranqueras

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La Policía busca a un hombre de 27 años, conocido como “Rolly”, quien habría ingresado al sector eléctrico para robar cables. Según la investigación, sufrió quemaduras tras la descarga y escapó del lugar.

La Policía identificó al presunto autor del hecho ocurrido el lunes en la Planta Potabilizadora de Sameep, ubicada sobre calle Arroyito al 5100, en Barranqueras, donde un intento de robo de cables terminó con una explosión y daños en instalaciones del Estado.

La investigación fue llevada adelante por la División Delitos Contra la Propiedad, en conjunto con efectivos de la Comisaría Primera de Barranqueras. A partir del relevamiento de cámaras de seguridad, testimonios y averiguaciones en barrios cercanos, los agentes lograron reconstruir parte de lo ocurrido.

De acuerdo con la pesquisa, tres personas llegaron juntas al predio. Uno de ellos habría ingresado a una caseta de suministro eléctrico con la intención de sustraer cableado. En ese momento, al intentar cortar los cables, recibió una fuerte descarga eléctrica que provocó una explosión en el sector.

Tras el hecho, el sospechoso escapó junto a sus acompañantes.

El principal sospechoso está siendo buscado

Durante las diligencias, los investigadores identificaron a dos adolescentes que habrían estado presentes en el lugar. Luego, con el análisis de las filmaciones y las declaraciones reunidas, establecieron que el presunto autor material sería un hombre de 27 años, conocido por el alias de “Rolly”.

Según la información policial, el sospechoso habría sufrido quemaduras en distintas partes del cuerpo como consecuencia de la descarga eléctrica y la posterior explosión. Además, vecinos de la zona lo habrían señalado por reiterados intentos de sustracción de cables y luminarias en el sector.

La causa fue caratulada como “supuestos daños en bienes del Estado” y continúa bajo intervención de la Justicia. Mientras tanto, la Policía avanza con las tareas para localizar al principal sospechoso y determinar el grado de participación de las otras personas involucradas.

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