Chaco hizo historia: es la primera provincia en incorporar por ley la sedación consciente en odontología

La Cámara de Diputados aprobó una modificación de la Ley 9-G, que reglamenta el ejercicio de la medicina y sus ramas auxiliares, incorporando nuevas disposiciones para la práctica odontológica en la provincia.

La normativa autoriza la utilización de la técnica de sedación consciente mediante la mezcla de óxido nitroso y oxígeno, exclusivamente por odontólogos que acrediten capacitación específica y certificada, bajo estrictos protocolos de seguridad, monitoreo del paciente y consentimiento informado.

La iniciativa también actualiza las incumbencias profesionales de los odontólogos, incorpora nuevas modalidades de atención, como la teleodontología, habilita la atención domiciliaria y los operativos móviles de salud bucal, y establece al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación y responsable de dictar la reglamentación correspondiente.

Tras la aprobación de la norma, el odontólogo Pedro Soler, impulsor de la iniciativa y uno de los principales promotores de la actualización legislativa, expresó: “Es un día muy emocionante, particularmente para mí y para el sector de la odontología, porque somos la primera provincia que incorpora por ley la sedación consciente con óxido nitroso en nuestro país, y además fue aprobada por unanimidad. Es un avance para las personas con discapacidad, para quienes sienten miedo ante las prácticas odontológicas y para un sistema que hasta ahora mantenía excluidos a muchos pacientes de estos tratamientos”.

Asimismo, destacó el impacto que tendrá la medida en el acceso a la salud bucal. “Esto significa que vamos a reducir costos en la atención, llegar a más personas con una terapia más completa, especialmente a quienes tienen discapacidad y hasta ahora dependían de procedimientos de sedación profunda. Quiero destacar al Poder Legislativo y a la diputada Laura Bisonni por acompañar este proyecto. La provincia será pionera en impulsar una transformación que marcará el camino para todo el país”, concluyó.

La autora del proyecto, la diputada Laura Bisonni, destacó que la propuesta tiene “un objetivo muy claro: modernizar una normativa sancionada hace más de 75 años que ya no refleja la realidad de una profesión que ha evolucionado de manera significativa”.

Remarcó además que la incorporación de la sedación consciente constituye una herramienta fundamental para favorecer la inclusión y facilitar el acceso a tratamientos odontológicos, especialmente para personas con discapacidad o pacientes que requieren condiciones especiales de atención. “Contar con este marco legal actualizado permitirá que las prestaciones se desarrollen con la capacitación, la seguridad y los controles normativos que el sistema de salud exige”, sostuvo.

Asimismo, valoró el trabajo realizado junto al Colegio de Odontólogos del Chaco y los distintos actores del sector para alcanzar el consenso necesario que hizo posible la sanción de la norma.

Por su parte, el diputado Ernesto Blasco celebró la iniciativa y señaló: “Esto no existía; es algo novedoso. Como padre de un hijo con discapacidad, sé que es muy difícil realizar una práctica odontológica en determinadas situaciones. Antes de esta ley había que recurrir a una anestesia general, con todo lo que ello implica. Con este método podemos lograr que los chicos no pierdan su dentadura y accedan a tratamientos de una manera mucho más sencilla”.

En la misma línea, la diputada María Luisa Chomiak expresó: “Quiero celebrar esta ley, felicitar a su autora y agradecer a la Comisión de Salud y a los colegios y profesionales que fueron fundamentales para que hoy podamos alcanzar este logro. En nombre de todas las familias con hijos con discapacidad, quiero dar las gracias y sentirme orgullosa de estar hoy sentada acá y aportar con mi voto el alivio de que exista esta ley”.

La aprobación de esta modificación posiciona al Chaco a la vanguardia en materia de innovación odontológica, incorporando herramientas que amplían derechos, fortalecen la inclusión y mejoran el acceso a tratamientos de salud bucal para toda la comunidad, especialmente para las personas que requieren condiciones especiales de atención.