Connect with us

Hi, what are you looking for?

Deportes

Por qué a Kylian Mbappé le dicen “dictador”: el origen del apodo que se volvió viral durante el Mundial

Published

El delantero francés se convirtió en una tendencia en redes sociales por algunas actitudes particulares.

 

Mientras brilla dentro de la cancha en el Mundial 2026Kylian Mbappé también se convirtió en uno de los grandes protagonistas de las redes sociales. El delantero del Real Madrid y de la selección de Francia, que pelea entre los máximos goleadores del torneo con siete tantos, es el centro de una ola de memes que lo apodan “dictador”.

El chiste nació a partir de distintos videos que comenzaron a circular durante el certamen e incluso previamente durante su temporada en el Madrid. En la foto protocolar con Emanuel Macron, el delantero se puso a la misma altura que el presidente francés y generó una ola de reacciones.

A partir de ahí, la imaginación en las redes no tuvo límites. Se viralizaron montajes en los que Mbappé aparece “dando órdenes” a empleados de los estadios o señalando qué tareas deben realizar, siempre en tono humorístico.

Kylian Mbappé es foco de memes en las redes sociales. (Foto: Reuters)
Kylian Mbappé es foco de memes en las redes sociales. (Foto: Reuters)

El fenómeno incluso llegó a la inteligencia artificial. En plataformas como TikTok comenzaron a difundirse fotos y videos que muestran al francés vestido con un uniforme militar y dando instrucciones a sus compañeros en el vestuario, en escenas ficticias creadas únicamente con fines humorísticos. Incluso, se pudieron ver algunas pancartas en las tribunas de los estadios.

Lejos de molestarse, el delantero parece haberse tomado las bromas con naturalidad. En un video del entrenamiento, Mbappé no renegó de este apodo, se lo tomó con humor y forzó esta situación: se lo vio observando el entrenamiento de sus compañeros desde un costado junto al cuerpo técnico, una imagen que los usuarios aprovecharon para construir todo tipo de bromas sobre un supuesto liderazgo excesivo dentro del plantel.

 

De hecho, su compañero Ousmane Dembélé llegó a llamarlo “Mobutu”, en referencia a Mobutu Sese Seko, el exmandatario que gobernó Marruecos durante más de tres décadas, alimentando todavía más un meme que ya recorre las redes sociales de todo el mundo.

Más allá de este revuelo, no deja de ser una cuestión propia de las redes sociales regida bajo esa lógica del humor.

 

Los memes sobre Kylian Mbappé en las redes sociales. (Video: memesfreakling)

La tabla de goleadores del Mundial 2026

 

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

POLICIALES

Habló el jefe del instructor que murió al tirarse de un avión en Córdoba: “Era un amigo, no hay forma de entender lo que pasó”

Leandro Bertazzo tenía 42 años y se arrojó al vacío en medio de un vuelo. Una alumna que viajaba junto a él fue clave...

2 días ago

NOTICIAS

Fue a trabajar con su bebé en Quilmes, se lo olvidó y quedó todo grabado: “Cuando volvió, se mató de risa”

Un empleado fue a trabajar por primera vez con su hijo, se fue sin él y se dio cuenta minutos después. Mientras volvía a...

4 días ago

Mundo

El dramático relato de una mujer que salvó a su hijo durante los terremotos en Venezuela: “Lo saqué vivo de entre los escombros”

La sobreviviente contó cómo logró proteger a su nene en medio del derrumbe en Catia La Mar. Sufrió fracturas, pero el nene solo tuvo...

3 días ago

Mundo

Irán: la ausencia de Mojtaba Jamenei en el funeral de su padre reavivó los rumores sobre su estado de salud

El líder supremo no ha sido visto en público desde su designación como guía religioso del país. Fue herido durante los primeros ataques israelíes-estadounidenses...

3 días ago