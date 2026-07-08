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La nueva advertencia de la senadora paraguaya a Mbappé: “Acá ya metimos preso a Ronaldinho”

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Celeste Amarilla recordó el episodio en el que el futbolista del Real Madrid ignoró al de San Lorenzo y lanzó una nueva crítica. “Eso no lo hubiera hecho un francés nunca”, afirmó.

La senadora paraguaya Celeste Amarilla sumó un nuevo capítulo a su pelea con Kylian Mbappé. Luego de varios cruces entre ambos, la política recordó el momento en que el delantero eligió no saludar a Orlando Gill.

“Cuando Orlando Gill, un niño que seguramente por primera vez pisaba un Mundial, por primera vez Europa, estaba jugando ante el mundo y le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo, este hijo de p… le niega la mano y le grita en la cara. Eso no es francés, eso no lo hubiera hecho un francés nunca”, dijo en un video que publicó mientras declaraba en el Senado.

Luego habló con los medios y, lejos de pedir disculpas, volvió a arremeter contra el futbolista. “Que lea mi carta. La escribí en francés y en español. Que lea mi carta, si sabe leer, que lea mi carta. Y le diría que se cuide de los paraguayos”, afirmó.

No te metas con los paraguayos, Mbappé. Acá ya metimos preso a Ronaldinho. Acá ya entró preso Ronaldinho, por corruptito. Y no me subestimes, Mbappé. Yo te puedo querellar, contratar un abogado y te van a decir que yo sí te puedo ganar. Violencia de género. Violencia política contra la mujer. Eso es grave. Que me pida disculpas porque todavía tengo acción para eso”, siguió.

Por su parte, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, expresó, según la agencia EFE, su postura “en contra de todo tipo de discriminación” tras los graves insultos de Celeste Amarilla contra Mbappé.

Nosotros estamos totalmente en contra de todo tipo de discriminación”, aseguró Peña ante los periodistas y añadió: “Reivindico el rol del paraguayo, de Paraguay, de ser un celoso custodio de la defensa de los derechos humanos y la libre expresión, y siempre en contra de todo tipo de discriminación”.

El posteo completo de Celeste Amarilla, la senadora de Paraguay que insultó a Kylian Mbappé

“Camerunés colonizado, fingiendo ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…”.

“Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol”.

El posteo de la senadora de Paraguay (Foto: X)
El posteo de la senadora de Paraguay (Foto: X)

La respuesta de Mbappé: “Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo”

“Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición”.

“Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”.

La respuesta de Mbappé a la senadora de Paraguay (Foto: X)
La respuesta de Mbappé a la senadora de Paraguay (Foto: X)

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