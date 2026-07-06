Ajuste y vaciamiento: la CGT Chaco acusa a Zdero y Milei de “destruir” el trabajo y convoca a movilizarse el 8 de julio

Con duras críticas a las gestiones de Javier Milei y Leandro Zdero, referentes de la CGT Chaco, de las CTA y todo el arco gremial chaqueño brindaron una conferencia de prensa para anunciar una movilización el miércoles 8 de julio a las 18 horas en la Plaza Central de Resistencia y en localidades del interior. Denunciaron el desmantelamiento de la Dirección Provincial del Trabajo y una situación social que calificaron de crítica, por lo que jornada combinará el reclamo con una colecta de alimentos no perecederos y frazadas para comunidades del Impenetrable chaqueño.

La Casa de los Trabajadores de la provincia del Chaco fue escenario este lunes de una conferencia de prensa convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) local, en la que dirigentes sindicales apuntaron directamente contra las políticas de los gobiernos nacional y provincial y formalizaron el llamado a una jornada de protesta y solidaridad para el próximo miércoles 8 de julio. La medida tendrá como punto de concentración la esquina de 9 de Julio y Frondizi-Güemes en Resistencia, a las 18 horas, y se replicará en las plazas centrales de otras localidades chaqueñas.

Adrián Bellomi, secretario general de la central obrera, abrió el encuentro y calificó como “nefastas” las políticas del gobierno provincial y nacional en materia de empleo, salarios y asistencia social. Recordó que en abril se había realizado un plenario que reunió a las tres centrales obreras junto al arco gremial docente, organizaciones sindicales independientes y la multisectorial, encuentro que tuvo continuidad la semana antepasada en Presidencia Roque Sáenz Peña con la incorporación del cooperativismo y los pueblos originarios. De ese proceso, dijo, surgió la decisión de salir a las calles.

Bellomi describió un cuadro social que atribuyó directamente a la gestión de Zdero en sintonía con la Casa Rosada: jubilados que “deben elegir entre comprar su medicamento o comer”, familias que no pueden pagar la luz y un desempleo creciente que golpea incluso a quienes conservan su trabajo. Sostuvo que las comunidades de pueblos originarios chaqueños “no son asistidas por el gobierno de la provincia”, al que responsabilizó de decidir de manera discrecional “quién come y quién no”. El dirigente cargó además contra la intervención de la Dirección Provincial del Trabajo y el desmantelamiento de sus delegaciones en el interior —dispuestos, remarcó, “en sintonía con el gobierno nacional”—, un proceso que dejó a sedes como la de Villa Ángela en pie solo porque el municipio paga el alquiler del edificio, mientras que en Resistencia son los propios gremios quienes sostienen su funcionamiento con aportes de materiales.

La jornada del 8 de julio, precisó Bellomi, no será solo una protesta sino también una colecta solidaria: se invita a acercar alimentos no perecederos y frazadas a la CGT y a la Casa de la Memoria, con destino a comunidades originarias del norte provincial que, señaló, atraviesan una situación crítica por la desatención estatal.

Por su parte, el cosecretario general de la CGT Chaco, Isaías Alegre, subrayó la unidad del movimiento obrero chaqueño frente a lo que describió como un ajuste que castiga a todos los sectores por igual, “ni que digamos” el impacto de las medidas del gobierno nacional. Convocó a toda la ciudadanía a sumarse el 8 de julio, al remarcar que el aumento sostenido de la luz, el agua y los alimentos alcanza a toda la sociedad chaqueña, en un contexto en el que, dijo, cada vez más gente “no tiene para comer”.

En tanto, la secretaria general de la CTA de los Trabajadores del Chaco, Belén Rodríguez, enmarcó la convocatoria en una nueva conmemoración del Día de la Independencia, previa al 9 de julio, bajo la consigna “por una patria independiente, con trabajo y salario digno, Chaco dice basta, ningún trabajador y trabajadora pobre”. Apuntó que la gestión de Zdero “tiene negada la negociación colectiva” y “negado el diálogo social”, lo que —sostuvo— “atenta contra la democracia”. Rodríguez vinculó la convocatoria con la memoria de la movilización de enero de 2024 y ratificó el rechazo de las organizaciones sindicales, sociales, cooperativas y de pueblos originarios a los proyectos RIGI y “súper RIGI”, impulsados por el gobierno nacional, en nombre de lo que definió como la defensa de la soberanía.

Durante la conferencia de prensa se confirmó la continuidad de la intervención de la Dirección Provincial de Trabajo, dictada en marzo de 2024, aunque advirtieron que el gobierno provincial nunca dio a conocer cuáles fueron las irregularidades que motivaron esa decisión.

Bellomi calificó lo que ocurre en el organismo como “un calco reflejo” de la política laboral del gobierno nacional, y explicaron que mientras a nivel nacional se recortan derechos laborales, en el plano provincial se desmantela la capacidad de controlar y fiscalizar su cumplimiento a través de lo que definió como la “Policía del Trabajo”.

Para ilustrarlo, comparó esa situación con la de despojar de armas y patrulleros a una fuerza policial: “¿quién gana ahí?: los delincuentes. Si vos sacás a la Policía del Trabajo, ¿quién gana ahí?: los explotadores”.

REVISTA LITIGIO