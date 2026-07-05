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El dramático relato de una mujer que salvó a su hijo durante los terremotos en Venezuela: “Lo saqué vivo de entre los escombros”

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La sobreviviente contó cómo logró proteger a su nene en medio del derrumbe en Catia La Mar. Sufrió fracturas, pero el nene solo tuvo golpes leves.

En medio de la tragedia por los terremotos que sacudieron a Venezuela, una mujer que sobrevivió al derrumbe de un edificio en Catia La Mar contó el dramático momento que pasó mientras intentaba salvar a su hijo y aseguró que lo ocurrido fue “un milagro de Dios”.

La víctima recordó el instante en que comenzó el sismo:“Viví momentos de pánico, angustia. No te sabría explicar qué sentí en ese momento, porque cuando comenzó todo tratamos de salir rápido”.

Según relató en una entrevista con TN, su preocupación estuvo puesta en proteger a su hijo, de 6 años que terminó con lesiones leves pese a la violencia del derrumbe. “Mi bebé se salvó. Tiene golpes en la cadera, pero todos los golpes los recibí yo. Soy claustrofóbica, pero saqué a mi bebé de entre los escombros, no sé cómo”, contó.

Yo creo que a mi bebé lo salvó Dios, obrando en nuestra vida. Yo clamé muchísimo que lo cubriera con la sangre de Cristo. Es un milagro de Dios”, agregó.

La mujer explicó que ella sufrió las peores consecuencias del derrumbe: “Se me aplastaron los dedos, tengo fracturas, también en una pierna, y escoriaciones en la cara. Pero estamos bien”.

La mujer mostró el golpe que sufrió en la cara. (Foto: TN)
La mujer mostró el golpe que sufrió en la cara. (Foto: TN)

A pesar de haber sobrevivido, aseguró que no puede dejar de pensar en quienes siguen desaparecidos y reclamó que continúen las tareas de búsqueda en la zona más afectada.

“Deseo pedir por Catia La Mar. Siento que quedan muchas personas bajo los escombros. Merecen que sus familiares los despidan”, dijo.

Finalmente, contó que uno de los casos que más la conmueve es el de un bebé que todavía no fue encontrado: “No aparece. Me gustaría que lo encontraran”.

La mujer permanece junto a su familia en un campamento de desplazados, montado en un polideportivo. “Hemos recibido ayuda médica, psicológica, humanitaria e insumos. Realmente, nos sentimos bien atendidos. Pero no sabemos qué va a pasar de ahora en más”, cerró.

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