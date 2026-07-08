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La figura de Suiza elogió a Lionel Messi antes del cruce con la Selección argentina en el Mundial: “Es un privilegio”

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Granit Xhaka, capitán y referente del equipo helvético, palpitó el partido por los cuartos de final.

La Selección argentina se enfrentará a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Tras la gran victoria ante Colombia por penales, Granit Xhaka, figura y capitán del equipo europeo, palpitó el cruce ante la Albiceleste y llenó de elogios a Lionel Messi.

Desde la zona mixta del estadio, el exfutbolista del Arsenal de Inglaterra fue sincero sobre las maneras de contrarrestar al 10 argentino. “No sé si puedo controlar a Messi durante 90 o 120 minutos”, afirmó.

Además, agregó: “Para mí o para nosotros, que estamos jugando en esta época de Messi, es un privilegio. Es un privilegio jugar contra él, es un privilegio estar en esta historia de él, uno de los mejores en la historia del fútbol en mi época”.

Granit Xhaka palpitó el partido contra la Selección argentina y Lionel Messi. (Foto: Reuters)
Granit Xhaka palpitó el partido contra la Selección argentina y Lionel Messi. (Foto: Reuters)

“Vamos a disfrutar del partido, pero queremos mostrar nuestra parte de Suiza y hacer la vida tan difícil como sea posible”, explicó.

La advertencia de Ricardo Rodríguez antes de enfrentar a la Selección: “Tiene a Messi, el mejor”

Pensando en el choque con la Albiceleste, Rodríguez dejó en claro el respeto que existe por el último campeón del mundo. “Argentina es un equipazo. Tiene jugadores fuertes y un buen entrenador. Sabemos cómo juegan”, afirmó.

Y, al referirse al capitán argentino, fue contundente: “No puedo decir nada más porque tiene a Messi, el mejor”.

Puesto en ranking FIFA de selección de Suiza

  • La selección de Suiza se ubica en el puesto 14° del Ranking FIFA 2022.

Quién es el DT de Suiza

El DT de la selección de Suiza es Murat Yakin. El exfutbolista de orígenes turcos fue nombrado entrenador del conjunto nacional en agosto del 2021 en sustitución de Vladimir Petkovic.

Cuándo juega la Selección argentina contra Suiza

El partido de la Selección argentina ante Suiza se jugará el próximo sábado a las 22 (hora de la Argentina).

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