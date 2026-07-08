Aplican multa diaria al gobernador Leandro Zdero por incumplir el fallo por la cláusula gatillo

La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia constató que el Poder Ejecutivo no cumplió con la intimación dictada en mayo para enviar a la Legislatura un proyecto de ley sobre la cláusula gatillo docente. Como el plazo de treinta días hábiles venció sin que se acreditara el cumplimiento, el Tribunal hizo efectivo el apercibimiento e impuso astreintes de $37.240 diarios a favor de Federación Sitech, que se computa desde el 26 de junio. El gobierno provincial ya apeló la resolución.

La disputa judicial por la cláusula gatillo docente sumó un nuevo capítulo este lunes, con un desenlace que la Federación de Sindicatos de la Educación del Chaco (SITECH) venía reclamando desde hace semanas. La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia, integrada por las juezas Silvia Suárez y Silvana Gómez, resolvió hacer efectivo el apercibimiento de astreintes que había dispuesto en mayo, tras constatar que el gobernador Leandro Zdero no cumplió con la intimación de enviar a la Legislatura un proyecto de ley que restituya el mecanismo de actualización salarial docente.

El pasado 9 de mayo, la Cámara Laboral había dictado el Interlocutorio N°103 el 8 de mayo, mediante el cual intimó al Poder Ejecutivo a remitir en el plazo de treinta días hábiles un proyecto de ley que contemplara el mecanismo previsto en el artículo 47 del Estatuto Docente, bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias de carácter personal. Esa resolución fue dictada luego de que el Superior Tribunal de Justicia, en su Sentencia N°70 del 18 de marzo, calificara la supresión de la cláusula gatillo como una medida regresiva violatoria de la garantía de intangibilidad salarial y del principio de progresividad, aunque sin ordenar directamente su restitución por vía judicial.

Según el cómputo que realizó la Cámara en la resolución de este lunes, a la que tuvo acceso LITIGIO, el Interlocutorio N°103 fue notificado el 12 de mayo a través del Sistema de Control de Trámites y Notificaciones, conforme la Resolución 443/23 del Superior Tribunal de Justicia. A partir de allí, el plazo de treinta días comenzó a correr el 13 de mayo y venció el 25 de junio. El 29 de junio, el abogado de Federación Sitech, Carlos Felipe Schwartz, presentó un escrito solicitando que se hicieran efectivas las astreintes ante el incumplimiento de la manda.

El Tribunal analizó las constancias de la causa y concluyó que, a la fecha de su pronunciamiento, el plazo se encontraba vencido y que “no se han aportado constancias suficientes que acrediten el cumplimiento de la manda judicial”. En consecuencia, las juezas resolvieron hacer efectivo el apercibimiento oportunamente dispuesto.

La resolución fijó las astreintes en la suma de $37.240 por cada día de retraso, equivalente al 10% de un Salario Mínimo Vital y Móvil vigente a la fecha, que asciende a $372.400. El monto deberá ser abonado por el Poder Ejecutivo en favor de la Federación Sitech, y correrá desde el 26 de junio —el día posterior al vencimiento del plazo— hasta el momento en que se acredite el cumplimiento efectivo de la manda judicial dictada el 8 de mayo.

La Cámara ordenó notificar la resolución personalmente o por cédula al gobernador Leandro Zdero, en los términos de los artículos 157 y 158 del Código Procesal Civil y Comercial, además de la notificación por el sistema electrónico conforme a la normativa del Superior Tribunal de Justicia. Con esta decisión, la cuenta de las sanciones conminatorias contra el Ejecutivo provincial ya corre de manera efectiva, mientras el gobierno de Zdero continúa sin remitir a la Legislatura el proyecto de ley que restituya la actualización trimestral de los salarios docentes.

REVISTA LITIGIO