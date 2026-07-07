Quién es la esposa de Leandro Paredes y a qué se dedica fuera del fútbol: la historia de Camila Galante y su rol de empresaria

Camila Galante es conocida en el universo del fútbol como la mujer de Leandro Paredes. Pero es más que eso: en su rol de empresaria gestiona su propia marca en el mundo de la cosmética. Tiene una ventaja: aprovechando un excelente recurso de publicidad, usa a su marido como modelo.

Con 34 años, dos más que su esposo, ahora se encuentra acompañando al mediocampista de Boca en el Mundial 2026. Tal como lo hizo en otras competencias de la Selección, como parte del grupo de novias y esposas de los futbolistas que integran la Scaloneta, del que también son parte Antonela Roccuzzo, Valentina Cervantes y Agustina Gandolfo, entre otras.

El foco del emprendimiento de Camila está puesto en la belleza, el bienestar y el cuidado personal. Se trata de un mercado que, en su crecimiento, ya sumó líneas masculinas. Por eso la marca de productos para el cuidado de la piel tiene al propio crack de Boca y la Scaloneta como imagen principal y embajador del proyecto comercial.

Su empresa, “Galante Cosmética”, nació en 2021 con el apoyo de su familia, y empezó a ganar espacio en el sector. Cinco años después, se consolidó entre las líneas Premium al ofrecer lociones, cremas y productos de maquillaje, entre otros.

Camila Galante es la cara de la línea femenina de su empresa y su esposo, el de los productos masculinos. (Foto: @galantecosmetica)

La empresaria remarca que apunta “a la excelencia” y vende productos elaborados a partir de materias primas seleccionadas. Además, respeta el medio ambiente con procesos sustentables y tiene una política cruelty-free: libre de testeos en animales.

Camila Galante lo pone a prueba a Leandro Paredes sobre productos de cosmética. Instagram @galantecosmetica.

También tiene la ventaja de la potencia de las redes sociales: Camila Galante tiene 1,4 millón de seguidores en Instagram, plataforma en la que Paredes supera los 12 millones. Allí ambos también promocionan los productos.

Leandro Paredes, modelo de la empresa

El mediocampista campeón del mundo en Qatar 2022 es el rostro de la línea masculina y embajador global de la marca. Camila, por su parte, es la cara de los productos para mujer, apuntando a una imagen de empresa familiar.

Leandro Paredes y su mujer de toda la vida, Camila Galante. Foto: @leoparedes20

Otro recurso de marketing que utiliza Camila Galante es aprovechar su relación de amistad con las esposas de las grandes figuras de la Selección argentina para publicitar sus productos. Esto le permitió posicionar a la empresa entre los propios futbolistas y los hinchas.

En paralelo a su carrera profesional, Galante se convirtió en influencer de moda y estilo de vida, creando así dos emprendimientos que se retroalimentan a la perfección. En sus perfiles comparte viajes, fiestas familiares, looks y campañas de belleza. Eso le permite dar a conocer sus productos e imponerlos en el mercado.

Cuando lanzó su marca, en el exclusivo Hotel Four Seasons de Buenos Aires, hubo presencias muy destacadas, entre las que sobresalieron Pampita Ardohaín, Laurita Fernández y Flor Vigna.

La historia de amor de Camila Galante y Leandro Paredes

Detrás de este éxito empresarial hay una historia de amor que comenzó mucho antes de que Paredes fuera famoso. Es que se conocieron cuando eran niños: Ramiro, hermano menor de Camila, jugaba en las inferiores de Boca junto a Leandro.

Leandro Paredes, con Camila Galante y sus hijos en el festejo por el título en el Mundial de Qatar 2022. (Caras)

En ese momento, el talentoso mediocampista, que vivía en San Justo, tenía apenas 8 años y quedó impactado con la belleza la chica que tenía 10. Fue un amor silencioso que se fue alimentando con las visitas que hacía a la casa de su amigo, en Caballito, antes o después de los partidos.

Con el paso de los años, ya entrados en la adolescencia, ese vínculo se transformó en romance. A los 15 años, Leandro, que hoy tiene 32, le confesó que estaba enamorado de ella, mostrándole que se había tatuado “Cami”, confiado en que sería la mujer de su vida.

“Me hice un tatuaje de mi esposa antes de ponerme de novio. Me hice el tatuaje, después me puse de novio y después me casé”, confesó el propio Paredes años después.

Hubo un primer beso en una salida muy curiosa, porque no fue yendo a bailar ni a tomar algo, sino en un supermercado. La pareja se fue consolidando, iniciaron la convivencia y tiempo después llegaron la boda y los hijos: Victoria (nacida en 2013), Giovanni (2017) y Lautaro (marzo de 2025).