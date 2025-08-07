Elecciones 2025 El gobierno impulsa la lista Randazzo-Stolbizer-Monzó para sacarle votos al peronismo

El gobierno impulsa una lista encabezada por Florencio Randazzo para sacarle votos al peronismo en la provincia y asegurar el triunfo de la boleta que encabezará José Luis Espert.

LPO anticipó que Randazzo habló con Juan Schiaretti para encabezar la lista del frente Somos, que se lanzó como una alternativa al peronismo y a la alianza entre libertarios y el PRO en la provincia.

El ex ministro del Interior de Cristina Kirchner buscó anticiparse así a una candidatura de Facundo Manes. Aunque entre los gobernadores que lanzaron el grito federal ya había reparos con Manes porque no quieren ser tildados de antimileístas.

“Los gritones ya acordaron con el gobierno”, dijeron a LPO fuentes que participaron del armado de Somos.

Randazzo sería acompañado por Margarita Stolbizer y Emilio Monzó en la boleta. Una lista similar a la que encabezó el propio Manes en 2021.

En 2007, la lista de Randazzo fue empujada por el macrismo para sacarle votos a la propia Cristina, que por los 5 puntos que sacó su ex ministro no pudo ganarle a Esteban Bullrich en las elecciones de medio término.

“El Flaco” ahora irá por el segundo capítulo de la misma serie, en busca de los votos de los desencantados tanto con el kirchnerismo como con Javier Milei.