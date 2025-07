Intendentes, sindicatos y referentes de toda la provincia pidieron por Capitanich senador y el PJ se encamina a la unidad

Anoche en la sede de la UOM distintos sectores se reunieron para respaldar el liderazgo de Jorge Capitanich, caminar hacia la unidad partidaria y disputar las elecciones de octubre con el ex gobernador a la cabeza de un proyecto que ponga freno a las políticas de Javier Milei y Leandro Zdero. Emitieron el documento: “Peronismo y unidad: La fuerza del Chaco que viene”.

Durante el encuentro los oradores fueron

Juan Manuel Pedrini, diputado nacional

Enrique Ruiz, UOM Chaco, Javier Martínez, Intendente Margarita Belén; Julio Sotelo, consejo del PJ;

Aldo Leiva, diputado nacional; Hugo Sager, consejo PJ; Mariela Quirós, diputada provincial y cerró Coqui con un contundente mensaje.

Estuvieron presentes referentes de 63 municipios,

39 agrupaciones sindicales,

Diputados nacionales, diputados provinciales, Intendentes, concejales y miembros del Partido Justicialista.

El documento

Peronismo y unidad: La fuerza del Chaco que viene

Somos hombres y mujeres que formamos parte de una idea colectiva, de una identidad que nos hermana en la lucha y en la esperanza. Un espacio diverso, territorial y profundamente peronista. Queremos compartir algunas definiciones políticas que surgen de una convicción colectiva reafirmada en la reunión mantenida con el compañero Jorge Milton Capitanich, presidente del Partido Justicialista del Chaco y conductor de nuestro proyecto político. Un conductor que, con firmeza y claridad, siempre ha convocado a la unidad del movimiento como base para transformar la realidad.

Militamos el proyecto

No como consigna vacía ni como acto meramente testimonial, sino como una práctica cotidiana que nos hermana en una causa común. La militancia no es para nosotros una herramienta ocasional: es el modo en que elegimos pararnos frente al mundo. Es ideología y es acción, es cuerpo y es palabra, es territorio y es historia. Porque no hay transformación sin proyecto, ni proyecto a largo plazo sin militancia. Y porque creemos que ese proyecto debe volver a poner en el centro al pueblo del Chaco, su dignidad, sus sueños y sus necesidades.

Confiamos en la conducción

Y lo hacemos desde una confianza activa, consciente y responsable. Porque la conducción no se impone, se construye. En la historia del peronismo, las conducciones legítimas nacen del reconocimiento político de las mayorías organizadas.

No delegamos pensamiento: elegimos ser parte de un colectivo que acompaña a quien ha demostrado, en hechos, su compromiso con el pueblo y con un proyecto político transformador.

Pero sabemos que el liderazgo se fortalece en diálogo con el pueblo, con la militancia, con la capacidad de construir una visión compartida para el futuro.

Respaldamos a Jorge Milton Capitanich

Porque en esta etapa histórica es él quien mejor expresa, sintetiza y proyecta nuestro modelo de provincia y de país. No se trata de nombres sueltos ni de personalismos vacíos: se trata de defender una trayectoria política, una línea de acción y una visión estratégica basada en la justicia social, la paz y la soberanía. No vamos a entregar ese horizonte a la lógica del odio, la destrucción ni al oportunismo neoliberal.

Y al mismo tiempo, sabemos que esa historia debe abrirse paso hacia el porvenir, para que nuevas generaciones de compañeros y compañeras puedan proyectar y liderar los destinos del pueblo chaqueño.

No discutimos cargos

Porque entendemos que los lugares que ocupamos son instrumentos al servicio del proyecto, no un fin en sí mismo. La representación es consecuencia, no capricho. La discusión política no se reduce a nombres ni a listas: se da en el marco de la coherencia, la lealtad y la organicidad. Lo aprendimos en la calle, en el barrio, en la unidad básica y en el …