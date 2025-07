Explota la interna en el gobierno: Villarruel recordó a Bullich que integró una “orga terrorista”

Tras retirarse de la sesión, la vice dijo que la ministra “pululaba de partido en partido”.

Victoria Villarruel arremetió de manera explosiva contra Patricia Bullrich, le recordó su pasado en “orgas terroristas” y la acusó de denigrar la democracia, luego de que la ministra de Seguridad la cuestionara por haber avalado la sesión donde el kirchnerismo aprobó el aumento de las jubilaciones.

Por redes sociales, Bullrich y los trolls libertarios habían exigido a Villarruel que se retire de la sesión, algo que la vicepresidenta hizo una vez que estaba claro que el peronismo tenía allanado el camino para aprobar sus proyectos.

“Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país”, le respondió Villarruel, que también le recordó a Patricia que “pululaba de partido en partido”.

“Como Vicepresidente cumplo con mi rol institucional el cual implica que presida las sesiones me gusten o no. Entre otras cosas me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy Vicepresidente”, dijo en un reproche para Javier Milei.

“Dejo categóricamente en claro que las 3 leyes con media sanción de Diputados no cuentan con dictamen, pero el recinto es soberano y votó en contrario. El Senado es la casa de las provincias, así que antes de hacerse la picante repase la Constitución Nacional donde dice con claridad que Argentina adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano y federal”, le recomendó Villarruel.

Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere porque los combatí siempre, mientras… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 10, 2025

Previamente, Bullrich le había exigido que se levante con el aparente objetivo de que se caiga la sesión, algo que claramente no podría suceder hasta que se caiga el quórum. De hecho, Villarruel se retiró, también el presidente provisional Bartolomé Abdala, y la sesión continuó.

“Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”, lanzó Bullrich, que no seguramente no esperaba un contragolpe tan explosivo.

Antes del comienzo de la sesión, Bullrich había salido a agitar el fantasma de un “golpe institucional”, el último de una batería de intentos del gobierno para intentar boicotear la sesión, algo que no logró a pesar de intensas negociaciones con los gobernadores.