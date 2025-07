El Gobierno minimiza la ausencia de los gobernadores en Tucumán y no tomará medidas para recomponer el vínculo

Javier Milei irá con su Gabinete esta noche a la vigilia por el 9 de julio y no dará un discurso. De todos los mandatarios provinciales solo aceptaron la invitación el local Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil. Las nuevas dinámicas en la relación entre Nación y las provincias

El presidente Javier Milei viajará esta noche a Tucumán para estar presente en la vigilia del 9 de julio, la cual estará caracterizada por una mínima presencia de los gobernadores que fueron invitados por la Casa Rosada. Hace un año, el Gobierno lanzaba la firma del Pacto de Mayo con 18 jefes provinciales en esa misma celebración patria. El contraste entre ambas fechas será notable.

Milei partirá esta noche desde Aeroparque rumbo a San Miguel de Tucumán. Lo hará en el avión presidencial y con los funcionarios que lo siguen en sus viajes. Por esas horas también habrá otros dos convoyes: un chárter dispuesto para funcionarios de la cúpula ministerial y otro más para el resto de la comitiva oficial.

Se prevé que el Presidente llegue una hora antes de la medianoche a la Casa Histórica de la Independencia y se retire una hora después. En su entorno confirman que no dará un discurso (inicialmente estaba previsto que sí). Su estadía en la provincia se limitará a encabezar el acto, al igual que el año pasado, cuando lideró el Pacto de Mayo y se volvió de manera inmediata a Buenos Aires.

A diferencia de los gobernadores que fueron el año pasado a Tucumán, esta vez solo estarán el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil. También preveía dar el presente la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto; y la de Entre Ríos, Alicia Aluani.

Horas antes de tener que recibir a Milei, el gobernador de Tucumán habló de que tiene “un espíritu colaborativo con el gobierno”, pero resaltó que “la colaboración tiene que ser de ida y vuelta”. Al tiempo, no perdió oportunidad para expresar su preocupación por la situación económica del país. “No vemos que haya una reactivación que haya llegado verdaderamente al bolsillo de la gente”, agregó en diálogo con Cadena 3.

Jaldo y los alfiles libertarios en esa provincia están fuertemente enfrentados. En la Casa Rosada coincidieron en que no hacía falta competir junto al oficialismo provincial porque el de Tucumán es uno de los pocos casos en donde La Libertad Avanza tiene referentes de relativo peso. El titular partidario en ese distrito es Lisandro Catalán, número dos de Guillermo Francos en la jefatura de Gabinete.

“Es poco, lo sabemos”, reconocen en la Casa Rosada, aunque también afirman que no se esforzaron en convencer a los gobernadores para que fueran. “Mejor para nosotros si ellos deciden comportarse así. Van a dar una nueva demostración que solo se mueven por intereses espurios”.

En el área de protocolo que depende de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, nadie se puso a trabajar a fondo con este acto hasta que finalizaran los dos grandes eventos que Milei tuvo a cargo en la Capital Federal: la cumbre de jefes de Estado del Mercosur y la visita oficial del primer ministro de India, Narendra Modi.

El viernes y el sábado comenzaron a cursarse las primeras invitaciones, pero incluso el domingo algunas provincias afirmaban que no habían recibido nada. “Se manejaron raro. Solo invitaron a través de las áreas de ceremonial”, indicaban desde una provincia, marcando que hubo poco contacto de las áreas políticas del Gobierno para convencer a los gobernadores de que fueran a Tucumán. Juran que no hubo una acción coordinada entre los 24 mandatarios subnacionales en el grupo de WhatsApp que tienen todos ellos.

Las provincias no irán al acto como una forma de reclamo contra el Gobierno por el recorte en diferentes partidas que tiene a cargo la Nación. En particular, piden mayores transferencias a través de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y que los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) efectivamente se usen en la reparación de rutas nacionales, un tema que preocupa seriamente a las provincias. La disolución de Vialidad Nacional no hace más que abonar la posición de varios de ellos de impulsar la coparticipación del ICL.

Los gobernadores reclaman al gobierno nacional por el recorte de partidas y piden mayor reparto de recursos Los gobernadores reclaman al gobierno nacional por el recorte de partidas y piden mayor reparto de recursos

En el Gobierno minimizan esta forma de reclamo. “Hay que diferenciar entre la ocasión en la que se firmó el Pacto de Mayo con el hecho de que acá se haya invitado a una celebración patria, es diferente”, se encargan de esgrimir en el entorno oficial. Otra fuente que también conoce al Presidente afirma que esta suerte de acción conjunta de los gobernadores no ayuda al buen vínculo con el Gobierno. “Diría que estas cosas solo hacen enojar más a Javier”, indica.

Está latente la posibilidad de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, convoque a un grupo de gobernadores para poder contenerlos y ver nuevas alternativas para sus demandas. La fecha no está confirmada, aunque en algún momento se especuló en que pueda ser la semana que viene. En ciertos sectores de la Casa Rosada tampoco descartaban que ese asunto lo pudiera encabezar el mismo Milei, pero esto resultaba poco probable.

Al Presidente no le interesa mantener vivo el diálogo con sus pares provinciales. Es decir, delega esa cuestión en sus principales funcionarios. Según el caso, estos han sido el asesor presidencial Santiago Caputo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El vínculo de muchos gobernadores con el Gobierno no está roto, pero sí está fuertemente sentido por la falta de ofertas atractivas de parte de la Nación a los reclamos provinciales. No debe soslayarse el escenario electoral que sobrevuela a toda esta cuestión. Los gobernadores que más combativos se muestran con la Casa Rosada son, en general, aquellos que no van a tener una alianza electoral con La Libertad Avanza en sus territorios.

Tal vez por eso Jalil se hará presente en Tucumán este martes. No sólo por su amistad con Jaldo, sino como un gesto claro a Milei de que el vínculo no está roto, pese a que considera que la Nación no está resolviendo demandas elementales de las provincias. La Libertad Avanza evalúa hacer un acuerdo con el oficialismo de Catamarca, y el sentimiento es recíproco.

El salteño Gustavo Sáenz también había coqueteado con ir, pero finalmente se dio de baja. Aun así, el vínculo se mantiene. Ayer estuvo en la Casa Rosada junto a Karina Milei y Lule Menem: una reunión de fuerte contenido simbólico.

Sáenz venía de enojarse fuertemente con todo el Gobierno por la manera en la que La Libertad Avanza hizo campaña en la provincia durante las elecciones locales de mayo. Esto fue asumido como un error desde la misma Casa Rosada, porque “fue un comportamiento algo desleal para un gobernador que siempre nos ayudó en el Congreso”.

Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y el gobernador Gustavo Sáenz Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y el gobernador Gustavo Sáenz

Karina, presidenta del partido nacional de LLA, le regaló esa foto con Lule Menem, lo cual no suele darse a menudo. Hay quienes interpretan que también podría ser un mensaje al olmedismo, la pata política de La Libertad Avanza en Salta que se mostró muy cercana a Las Fuerzas del Cielo (la agrupación que responde al asesor presidencial) durante la campaña electoral de mayo.

En ese sentido, no se prevé que haya una asignación de culpas sobre quién es el responsable de que la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores se haya degradado de esta manera.

Desde el sector caputista no vacilan en decir que se debe a la forma en la que Lule y Martín Menem hicieron arribar a La Libertad Avanza en muchas de las provincias del país, degradando el vínculo con los oficialismos de turno sólo para hacer crecer la estructura partidaria que ellos tienen a cargo. En la otra campana responden que la foto de Lule y Sáenz es la prueba de que el karinismo puede volver a aceitar los vínculos con gobernadores y que el reclamo de las provincias es, en esencia, “una cuestión de fondos”.