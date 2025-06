“Peña es un técnico y este es el momento de la política”

Lilian Samaniego recibió a LPO en una parada de su gira para encaminar el trabajo preelectoral en las filas de la disidencia, aunque aclara que esa expresión no la representa.

La senadora colorada se distanció del gobierno de Santiago Peña apenas dio sus primeros pasos y en el Congreso se forjó una imagen de mediadora entre la oposición y el oficialismo, un capital que ahora le sirve para presentarse como una alternativa.

Samaniego se le plantó a la cúpula del Partido Colorado, su propio partido, y hoy suena como potencial candidata presidencial, pero mantiene el suspenso. La senadora fue la primera dirigente de peso en cuestionar el decreto migratorio de Javier Milei y se apuró en despegar al coloradismo del foro de ultraderecha donde Peña recibió con honores a Santiago Abascal, gestos que apuntan a la moderación.

“En esta última elección se eligió a un técnico y yo te digo convencida que este es el momento de la política”, aclara. Samaniego, la primera mujer en presidir el partido más grande del país, habla del gobierno, las fricciones con Honor Colorado y la interna en el bando de los colorados no cartistas, una galaxia que suele resumirse en esa palabra: la disidencia.

Senadora, ¿cómo ve al gobierno del presidente Peña?

El gobierno que empezó en agosto de 2023 lleva dos años. Hubo buenas intenciones, como la implementación de la merienda escolar, el proyecto Hambre Cero, pero mal gestionada, con las improvisaciones que se están verificando. Hubo avances en la recaudación, pero eso no permea en el común del ciudadano paraguayo, que hoy está cansado, preocupado. El salario mínimo no alcanza, la gente tiene que hacer otras actividades para mantener a su familia. Al terminar su trabajo cotidiano tiene que ser chofer de Bolt o vender empanadas. No tiene horas para compartir con su familia. De eso habla la ciudadanía.

Estamos en la víspera de un año electoral. ¿En qué situación está en Partido Colorado?

Lamentablemente nuestro partido no está llevando una vida institucional activa. El Partido Colorado, con sus aciertos y sus desaciertos, sigue siendo hasta hoy el partido más importante de la democracia en nuestro país, el partido más popular. Tendría que estar acompañando al gobierno, dando un soporte, debatiendo políticas públicas, y hoy tenemos un partido administrado, controlado, silenciado, vacío, que no respeta al que piensa distinto, que siempre fue la premisa del partido. El gobierno de Peña llegó a la conducción del país por la otra mitad, por nosotros, que no somos oficialistas. Antes se debatían los problemas que le preocupan a la gente.

¿Si no hace eso entonces qué está haciendo?

Está administrando el partido. Estamos a dos años. Esta conducción partidaria empezó al mismo tiempo que el presidente de la República. Son dos años sin debates, sin apertura a los correligionarios y a las autoridades que no son oficialistas. El partido es un puesto de comando del movimiento Honor Colorado. Y el partido es mucho más grande que eso. Somos casi tres millones de colorados en Paraguay. Hay que hacer que los jóvenes quieran al partido, no solo que estén afiliados, sino que tengan un sentido de pertenencia y respeten a los que piensan igual o distintos, porque ambos sectores fortalecen al partido y le dan una proyección para que permanezca en el poder por mucho tiempo, que es lo que anhelamos todos.

¿Ser disidente hoy en el Partido Colorado es incómodo?

No somos tenidos en cuenta, no somos reconocidos. Es muy fácil verificar lo que digo. En las internas, la chapa Peña-Alliana sacó aproximadamente 600 mil votos y la chapa Wiens-Brunetti sacó 500 mil. En las nacionales se dio la sumatoria de ambos sectores y entonces Peña fue presidente.

Usted fue presidenta del partido, además de ser la primera mujer en conducirlo en toda su historia.

Yo fui presidenta del partido en la crisis y sé muy bien lo que hay que hacer y lo que hicimos para volver. Yo heredé un partido quebrado política, económica y moralmente y entregué uno ganador, aperturista, incluyente y participativo. Debatíamos todos los temas y no todos pensábamos igual. La uniformidad de criterios no existe y no por eso tenemos que ser considerados enemigos.

¿Cuál es el objetivo de la disidencia en las municipales de 2026?

Estamos construyendo un proyecto alternativo. Estamos haciendo visitas a los departamentos. Empezamos con capital, también con Central, y vamos a intensificar las reuniones para que ese proyecto se plasme en candidaturas para las municipales, que es lo primero que se avecina. Estamos a un año de las primarias y en octubre de 2026 serán las generales. Queremos que estos hombres y mujeres de los distintos distritos representen lo que sentimos que hoy la gente nos dice, con los valores y principios del Partido Colorado. La solidaridad, el bien común, el respeto en el disenso, la defensa de nuestra soberanía y la inclusión. Hoy no sentimos que los valores doctrinarios estén vigentes. Los actores electorales nos van ayudar para asumir el desafío de 2028.

También tienen la intención de recuperar el control del partido. Su colega Juan Afara ya se anotó para desbancar a Horacio Cartes. ¿Lo ve posible?

Lo que puedo decirte hoy es lo que siente la gente. Cuando los opositores decían que el Partido Colorado nunca más volvería a poder, yo estaba ahí. ¿Qué hicimos? Escuchamos a la gente. Peldaño por peldaño subimos las escaleras. Había un partido con candados, como percibimos hoy. Llegamos a una casa fría y le dimos calor de familia. Abrimos las puertas, les convocamos y fuimos a cada rincón del Paraguay a motivarles para que levantaran con nosotros de las cenizas al Partido Colorado. Si bien estamos en el Palacio de López, eso no se siente, porque los valores del partido están ausentes. Eso se tiene que sentir en la conducción y en la estructura de la Junta de Gobierno. Las seccionales, que son las casas que tenemos en cada ciudad, están cerradas. Esto lo escucho en Concepción, en Itapúa, en Ciudad del Este, en Central.

¿Por qué salió de gira con la “ambulancia republicana”?

El simbolismo de la ambulancia es eso. A una ambulancia se le convoca cuando hay una emergencia y cuando hay dolor. Nosotros queremos sanar ese dolor, nos vamos y escuchamos. Sanar significa ponernos de acuerdo. Queremos que los nuevos colorados que están hoy les valoren a los correligionarios, porque mediante ellos hoy están en la conducción y en los lugares de poder.

¿Cómo se manejan como disidentes en el Senado, donde la mayoría es oficialista y la oposición quedó reducida?

Nosotros estamos en una bancada independiente Arnaldo Samaniego, Juan Afara y yo. Lógicamente, lo relevante es el apoyo de la gente donde vamos. Yo quiero hablar de un proyecto alternativo, no quiero usar la palabra disidente. No me gusta. Nosotros ofrecemos apertura, diálogo, proyectos. En cada rincón del Paraguay hay profesionales en todas las áreas que tienen sentido de pertenencia a la doctrina del Partido Colorado, y hoy están reclamando espacio y oportunidad en un gobierno al que todos construimos.

Está el programa, pero también están las candidaturas. En Asunción hay tensiones entre Daniel Centurión y Hugo Ramírez, algo parecido pasa entre Arnoldo Wiens y Hugo Velázquez por la presidencia. ¿Cuáles son sus planes para 2028?

Lo mío siempre es dinámico. Las candidaturas son importantes porque nos mantienen en actividad. Pero en primer lugar tenemos que estar cerca de la gente. Hay un descredito hacia los políticos, y me incluyo porque soy política desde hace mucho tiempo. Necesitamos demostrar que nuevamente escuchamos y representamos a la gente. Yo fui electa por el voto directo en las elecciones anteriores a través de una lista cerrada. Es un doble compromiso porque me votaron para que los represente en el Senado. Los senadores de esta bancada independiente estamos en reuniones atípicas que duran tres o cuatro horas. Venimos cargados de información y de gestión, ahora tenemos que construir un proyecto que represente eso en el corto plazo. Posteriormente voy a tomar una decisión.

¿Va a ser candidata a la presidencia?

Este es el momento de la política. Así como hay momentos en la vida de uno, hubo un momento para un tipo determinado de candidaturas. En esta última elección se eligió a un técnico y yo te digo convencida que este es el momento de la política. La política tiene que volver a representar a la gente. A Peña se le eligió, hubo una expectativa al ser técnico. Hay que ver qué dice la gente hoy.

Lo pregunto de otra forma. ¿Se ve como presidenta de Paraguay?

Cada tema en su momento. Pero puedo decirte que las mujeres han demostrado, en todo este tiempo, que al igual que los varones, pueden ocupar cualquier lugar y hacerlo con mucha eficiencia. Defendí la dignidad de la mujer paraguaya desde el inicio de mi trabajo político. Fui la primera mujer en todo. La primera mujer presidenta de las mujeres en el Partido Colorado en 2004, la primera mujer secretaria política, ahí conduciendo. La primera vicepresidenta y la primera presidenta en 121 años de historia del partido a través del voto directo. Fui la primera presidenta de la comisión permanente del Senado. Y no fui presidenta del Senado porque no cumplieron su palabra. Antes era una utopía pensar que la mujer podía ser albañil, piloto de avión o conducir a 54 varones. Sin que esto signifique ser feminista, porque no lo soy, pero sí soy defensora de la dignidad. Quiero más mujeres. Si esa mujer tiene capacidad, tiene que ocupar los lugares de toma de decisiones.

En la cúpula del Partido Colorado no hay mujeres.

Lo lamento mucho.

Usted tuvo un choque con el senador Antonio Barrios. ¿Cómo está la relación con Honor Colorado?

Estoy culminando cinco periodos como senadora, con idas y venidas, con anécdotas, pero nunca con faltas de respeto hacia un colega, como lo hizo el senador que mencionaste. Por eso mi exabrupto. Pero ese fue el detonante. Hubo otras inconductas. Hay un estilo, un sistema, que ellos llevan como actitud, que no queda bien como representantes del Partido Colorado, porque su partido es democrático y tienen que respetar, más aún cuando somos colegas.

¿Pero es un estilo o una deriva? Cuando se resolvió expulsar a Kattya González, y tengo entendido que usted intentó mediar, muchos señalaron al cartismo por autoritario.

En el caso de la senadora Kattya mi propuesta era la que correspondía, la suspensión por 90 días sin goce de sueldo, porque hay que reconocer que con su forma de expresarse les faltaba el respeto a los colegas. Perdí en la votación, pero no podían hacer lo que hicieron. Ella no tuvo oportunidad de defensa, el proceso fue a tambor batiente. Es un estilo que no condice con nuestra democracia, ni dentro ni fuera del partido.

¿Cuáles son las falencias de la democracia paraguaya?

El Paraguay necesita una legitimidad del sistema democrático donde se modifique la ley electoral vigente. Este sistema electoral con lista cerrada, desbloqueada y con voto preferente no mejoró la democracia. Es un sistema antipartidos, infraterno, de todos contra todos, sin ideologías. Eso no hace a la democracia. Los pilares tienen que ser los partidos políticos definidos, legitimados con sus representantes a través de unas internas y con una ideología puntual. En dos momentos se hace el desbloqueo, en las internas y en las elecciones nacionales. En las internas es un todos contra todos y en las nacionales es de la misma manera: el partido no existe. En segundo lugar, es todo dinero. Hay que mejorar el sistema de financiamiento político para saber de dónde proviene ese dinero. Eso, por cómo están las cosas, no lo va a hacer el TSJE. Es todo un bluf. Después hay que mejorar el perfil de las personas que ingresan a través de los partidos. El sistema vigente no mejoró la democracia ni la participación.

Usted está afiliada al partido desde la década del 80. Hace un rato habló de “nuevos colorados”. ¿Se estaba refiriendo a Peña?

Cuando hablo de nuevos colorados se ponen el sayo todos los que son nuevos. Lo digo hasta con respeto. Nosotros abrimos las puertas del partido…

No hay “coloradómetro” entonces…

No, sí hay. Hay en la conducta. Hay en el respeto y en el reconocimiento. Porque uno tiene que ser juzgado como tal. ¿Cómo fue el comportamiento de Lilian cuando fue presidenta del partido? ¿Cómo fue el comportamiento de Lilian cuando representó al partido en estos cinco periodos de senadora? Si la familia colorada le elije a uno para el cargo que fuere, uno le tiene que representar en la gestión y en el respeto. Las personas pasamos, pero yo quiero un partido que se quede, para mis sobrinos, para esa juventud que hoy apuesta al partido. Todo eso tiene que ser evaluado en nuestra casa histórica que es la Asociación Nacional Republicana, ahí sobre 25 de Mayo, donde hoy uno pasa y solo hay silencio y guardias en vez de correligionarios que nos reciban. Respeto la administración transparente, eso corresponde a la cabeza, pero tiene que haber sentido de convivencia y eso hoy no hay.

La semana pasada el presidente dio un discurso en el Foro Madrid, un evento de extrema derecha, y no cayó muy bien entre muchos dirigentes de su espacio. ¿Le asusta este viraje del partido?

Santiago Abascal representa al 15 por ciento en España, decía un colega. Para mí son desaciertos, porque el Partido Colorado es un partido de centro, policlasista, no es un partido de derecha. Creo que el presidente estuvo mal asesorado. Tendría que conocer la historia de cada uno que va a ir a disertar a ese tipo de eventos. Tanto él como las personas que ingresaron a un cargo electivo no están representando al Partido Colorado en ese lugar.

Lo extraño es que el presidente se sacó fotos con opositores de países aliados como Chile y España.

Independientemente del caso, uno tiene que hacer una presentación de las relaciones exteriores mostrando el Paraguay que tenemos en el marco del respeto a los acuerdos internacionales. Buscar qué más podemos hacer por nuestro país y nuestra gente. Ahora, esta política migratoria que está haciendo Milei, saliendo de los acuerdos del Mercosur y exigiendo un seguro de salud para cada extranjero que cruza la frontera no condice con el espíritu de integración.

Es un asunto sensible para cualquier gobierno en Paraguay, pero en Cancillería y Migraciones hay bastante cautela.

A nosotros nos une con Argentina la sangre. Tenemos familiares, hermandad, historia, trabajo conjunto, respeto y esto va a ocasionar…Es casi inviable. Va a afectar a esa persona que cruza diariamente en lo que es el tráfico vecinal fronterizo y turístico. Habría que hacer una excepción allí porque le ayuda económicamente a la ciudad fronteriza que visita, para tener un auge, o que el decreto entre en vigencia recién a los 15 días de estadía para los lugares de turismo. Y que el pedido de seguro de salud se haga de forma electrónica para que no se formen esas largas filas. Hay que buscar ese diálogo que destraba fronteras, ese espíritu de fraternidad que siempre tuvimos con Argentina. Milei tiene la libertad de aplicar lo que considere, pero esto no facilita la integración que firmamos todos en el Mercosur.

Sí, el presidente Milei tiene la potestad de plantear una reforma y el presidente Peña la tarea de negociar quizás un acuerdo.

Lo está haciendo. Yo estoy en contacto con el director de Migraciones (Jorge Kronawetter) y lo que estoy hablando es de facilitar. Yo soy parlamentaria del Mercosur en representación del Senado y logré que el Senado se pronunciara por unanimidad y esa declaración que presenté en la sesión de esta semana la voy a llevar al Parlasur. Lo importante es la predisposición que pueda haber porque hace a nuestra integración. Esta situación afecta muy fuerte a ambos lados. Además de agradecerle a la Argentina, hay que reconocer que los paraguayos son trabajadores y ayudaron al desarrollo del país.