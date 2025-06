Máximo ya se muestra como candidato y hace campaña con audios de Cristina

Máximo Kirchner se ubicó en el centro del dispositivo del kirchnerismo desde que la Corte Suprema dejó firme la condena contra Cristina Kirchner. El diputado volvió a convertirse este viernes casi en un delegado de la expresidenta frente a la militancia peronista, cuando encabezó el repentino acto en el anfiteatro de Parque Lezama.

Al igual que en la multitudinaria movilización del miércoles a Plaza de Mayo, los organizadores dispusieron de parlantes estratégicamente ubicados para propagar la voz de Cristina, que grabó un audio desde su prisión domiciliaria, en San José 1111.

Entre la presencia de Máximo y los audios de Cristina, el entorno de la exmandataria parece operar la transferencia de legitimidad, liderazgo y, eventualmente, votos para que su hijo se convierta en el indiscutido candidato que encabece la lista de la Tercera Sección Electoral bonaerense.

Tal como anticipó LPO, el nombre de Máximo comenzó a correr como relevo de Cristina a pocas horas del fallo del máximo tribunal. De hecho, ella se mostró junto al legislador en el balcón de su casa y, desde allí, ambos saludaron varias veces a los que se acercaban para brindar su apoyo.

A mí no me resultaría simpático (ser candidato por la Tercera) ante la proscripción de Cristina. Me parece que está muy mal lo que está sucediendo, pero uno está a disposición de la fuerza política.

Esa señal se reforzó, además, con un raid de entrevistas concedidas por Máximo, que fueron desde C5N al streaming de Gelatina y Radio Con Vos. En esta emisora en particular, los periodistas le preguntaron si efectivamente sería “candidato por la tercera” y respondió con una evasiva a medias. “A mí no me resultaría simpático hacerlo ante la proscripción de ella (por Cristina). Me parece que está muy mal lo que está sucediendo”, expresó, pero enseguida aclaró que “uno está a disposición de la fuerza política”.

La frase está en sintonía con la respuesta que dio un día antes en C5N: “Cuando uno tiene conducción, como es mi caso, está siempre preparado para asumir los roles que haya. Igual tenemos compañeros y compañeras que pueden llevar adelante esa candidatura mejor que uno”, sostuvo.

Como sea, cerca del diputado se manejan con total hermetismo, pero es indesmentible que la comunicación de la organización que lidera Máximo apunta a centralizar todo en él. La prudencia, en todo caso, atiende a la resistencia que podría despertar su figura en medio de las tensiones con Axel Kicillof y los intendentes que lo rodean.

Pero está claro que el kirchnerismo duro busca que Máximo emerga como el depositario de la mística cristinista que por estos días busca remitar la actual detención de Cristina a la lucha de la Resistencia Peronista que surgió tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955.

Fuentes al tanto del diseño estratégico desplegado por La Cámpora comentaron a LPO que la decisión de apelar a los audios propalados por parlantes fue una elección de la propia Cristina. Esa definición tiene una potencia política mayor que la utilización de mecanismos telemáticos con pantallas que mostraran su imagen y, al mismo tiempo, remite a la tradición militante de los que esperaban los casetes de Perón.

“Nos juntábamos a escondidas para escuchar los Grundig, que se copiaban de forma clandestina”, evocó ante LPO un viejo militante peronista. Frente al imperio del video, la expresidenta recupera la fuerza de su voz como testimonio para inspirar y dar instrucciones.

De hecho, Cristina usó ese mecanismo este viernes para denunciar que a las 3 de la mañana la Policía Federal sitió la esquina de su casa, sin otro objetivo que el de generar un choque con los militantes que pudieran acercarse desde esta mañana. Por eso, apuntó directamente contra Patricia Bullirch, a quien tildó de “mujer nefasta capaz de cualquier cosa”, y le endilgó haber integrado “todos los gobiernos que terminaron provocando grandes problemas al país y los argentinos”, en referencia a los de Fernando De la Rúa, Mauricio Macri y el actual de Javier Milei.

Después de pronosticar, otra vez, que el modelo económico vigente tiene fecha de vencimiento, dijo que “la gente no come policías ni tampoco come Cristina presa, La gente quiere comer pan y fideos”.

Antes de despedirse, les pidió a quienes se concentraron en el parque: “No vengan para acá, que están todos los cabeza de tortuga, los celulares y todas esas cosas. Quedémonos con la foto más linda. Nos despedimos ahí, en Parque Lezama”. “No va a faltar otra oportunidad de que nos volvamos a ver o encontrar de esta forma”, adelantó al final, anticipando lo que podría ser la estética de su campaña.