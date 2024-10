“No te quiero robar, te quiero matar”: una joven denunció que fue víctima de un intento de femicidio

Una adolescente de 19 años denunció que fue víctima de un salvaje intento de femicidio el viernes en la ciudad de Colón. Desde ese día se encuentra internada y recibió más de 35 puntos de sutura por las heridas que sufrió.

“Pensé que me iba a robar, pero no, todo el tiempo decía que quería matarme, sin ninguna razón porque no lo conocía. Me tiró al piso y empezó a golpearme”, relató Iara, en diálogo con Pietromedia Melody Medio. Y resaltó: “Tenía cara de loco y se notaba que estaba feliz de lo que estaba haciendo”.

De acuerdo a su testimonio, el agresor la interceptó cuando pasaba por una obra en construcción ubicada cerca del cruce de las calles Pellenc y Chacabuco y la atacó. “Me clavó un destornillador por todo el cuerpo, me dejó lesiones graves, hematomas dentro de la cabeza, me arrancó muelas desde la raíz, me dejó la cara, cabeza y cuerpo todo suturado, además de hundirme el tabique hasta el fondo de la nariz”, detalló la joven.

El relato de la víctima en las redes. (Foto: X).

El ataque fue “muy bruto y rápido”. “Me sorprendió que me quiera matar por nada”, lamentó Iara. Si bien no pudo ofrecer resistencia, gritó pidiendo auxilio y una vecina la escuchó y llamó a la policía. La joven fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, mientras se desplegaba en la zona un operativo cerrojo para dar con el sospechoso. Poco después lo encontraron escondido entre unos pastizales y quedó detenido.

La investigación

Con el correr de las horas, el fiscal a cargo del caso Juan Sebastián Blanc detalló que la víctima y el victimario “viven cerca y tienen una vinculación familiar, porque la madre del agresor está en pareja con el padre de la chica”, pero “no tienen ningún tipo de relación entre ellos; tampoco la chica con su padre, prácticamente desde su nacimiento”.

Así quedó la víctima tras la brutal agresión. (Foto: X/@iaritaju).

El acusado tiene 24 años. En las últimas horas, se negó a declarar y seguirá detenido con prisión preventiva por 30 días. En principio, la causa fue caratulada como “tentativa de homicidio doblemente agravado por ensañamiento (al intentar causar el mayor sufrimiento posible) y por una cuestión de género”.