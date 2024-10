“No supe manejarlas”: revelaron las deudas que tenía la mujer policía que mató a sus hijos en San Luis

Marina Silva, la subinspectora de la Policía de San Luis que fue detenida tras asesinar a balazos a sus dos hijos de dos y siete años, tenía deudas con distintos bancos y entidades financieras por un total de $6,7 millones.

Mientras sigue la conmoción por los crímenes de los hermanitos Bautista Funes y Sofía de La Rocha, el móvil económico detrás de la tragedia cobra cada vez más fuerza a medida que avanza la investigación.

En esta línea, según datos oficiales de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina a los que accedió y difundió El Chorrillero, Silva tenía una deuda con el Banco Nación por $3.269.000 y otra con Montemar de $2.269.000.

Silva estaba endeudada por casi 7 millones de pesos. (Foto: gentileza El Chorrillero).

Además, tenía otros créditos menores. Uno de $941 mil con Credlap, $94 mil le debía a Mercado Pago, $48 mil a Argencred y $33 mil a Bersatex. Todos los montos corresponden a julio y agosto de 2024.

El padre de la mujer policía, ahora imputada por filicidio, se refirió a la difícil situación económica que atravesaba su hija. Apenas trascendió la noticia, el hombre manifestó a los medios locales que Marina “tenía deudas con todo el mundo” y dijo que tanto él como sus hermanos le habían prestado dinero y tarjetas de crédito.

Por otro lado, contó que el padre de uno de sus nietos sufrió recientemente un grave accidente laboral y se retrasó el pago de la cuota alimentaria, lo que agravó aún más los problemas económicos que enfrentaba su hija.

Tras asesinar a sus hijos, Silva fue detenida cuando intentaba quitarse la vida a orillas del dique Cruz de Piedra. (Foto: Facebook/Somos Noticias San Luis).

“Yo sola me llené de deudas y no supe manejarlo”

Durante la audiencia de formulación de cargos que se hizo este miércoles pasado el mediodía se leyó la nota que Marina Silva dejó en el cuaderno escolar de una de las víctimas.

“Ni Jonathan (por el padre de Bautista) ni mi mamá me hicieron embargar el sueldo. Yo sola me llené de deudas y no supe manejarlo. Quise que no le falte nada a los niños”, escribió Silva.

“Perdón, ya no pude más. No es culpa de nadie. Pero necesito paz. Pa y ma los amo, hermanos, gracias por todo y Jonathan perdón también, te amo. Perdón por no poder seguir más”.

“No quiero que mis hijos sean una carga para nadie. Los amo tanto Bauti y Sofía, necesito que estemos juntos”, concluyó.

La policía mató a sus hijos mientras dormían

El doble crimen que enlutó al barrio Los Fresnos de Juana Koslay sucedió este martes entre las 5 y las 6 de la madrugada. De acuerdo a la investigación, las víctimas dormían en la cama que compartían con su madre cuando ella les puso almohadas sobre las cabezas y disparó.

En las últimas horas, la Justicia imputó a Silva por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía agravado por el uso de arma de fuego y ordenó la prisión preventiva.