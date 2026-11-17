Arion Kurtaj, de 21 años, estaba en libertad bajo fianza por otros ataques cuando atacó a Rockstar

Arion Kurtaj, el joven británico de 21 años que en 2022 filtró 90 videos del videojuego Grand Theft Auto VI, se declaró culpable ante el Tribunal de la Corona de Woolwich, en Londres. Admitió además ataques informáticos contra otras empresas. Será sentenciado el 23 de noviembre.

Según la Fiscalía de la Corona del Reino Unido (CPS), Kurtaj integraba el grupo de ciberdelincuentes Lapsus$. Reconoció los ataques a Rockstar Games, la desarrolladora del juego, y a la operadora de telefonía BT/EE, la empresa de pagos Revolut y la plataforma de transporte Uber.

Los cargos incluyen tres delitos de actos no autorizados que perjudican el funcionamiento de un sistema informático, uno de fraude y uno de acceso no autorizado con intención de cometer otro delito, según The Independent. También admitió haber tenido un teléfono móvil dentro de la cárcel.

Arion Kurtaj, el joven británico de 21 años que en 2022 filtró 90 videos del videojuego Grand Theft Auto VI, se declaró culpable. REUTERS/Sandra Stojanovic Arion Kurtaj, el joven británico de 21 años que en 2022 filtró 90 videos del videojuego Grand Theft Auto VI, se declaró culpable. REUTERS/Sandra Stojanovic

El lanzamiento de GTA VI está previsto para el 19 de noviembre. La declaración de culpabilidad llega, así, tres días antes del estreno de un título que la propia filtración de Kurtaj mostró al mundo mucho antes de su presentación oficial.

Un hackeo con un televisor de hotel y un Fire Stick

Kurtaj estaba en libertad bajo fianza por otros ataques cuando atacó a Rockstar. Lo habían alojado en un hotel de Bicester, en Oxfordshire, para protegerlo de hackers rivales, según la BBC. Sin su computadora, que le habían confiscado, usó un Fire Stick de Amazon conectado al televisor del cuarto, además de un teclado y un ratón inalámbricos.

Robó datos internos, entre ellos 90 videos con casi una hora de juego de la entrega sin terminar. Luego entró al sistema de mensajería interna de la compañía y amenazó con publicar el código fuente si Rockstar no lo contactaba en 24 horas, según la BBC. Publicó el material con el seudónimo TeaPotUberHacker.

Grand Theft Auto VI saldrá a la venta el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. REUTERS/Corey Rudy Grand Theft Auto VI saldrá a la venta el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. REUTERS/Corey Rudy

Rockstar dijo que recuperarse del ataque le costó USD 5 millones y miles de horas de trabajo de su personal, según la BBC. La filtración también reveló antes de tiempo que uno de los protagonistas del juego es una mujer, un dato que la empresa guardaba para su campaña de marketing.

La CPS atribuye a Kurtaj otros ataques. Entre agosto y noviembre de 2021 entró en los servidores de BT/EE, y la operadora notó un aumento de cambios no autorizados de tarjetas SIM de sus clientes. En Revolut comprometió información de miles de clientes. En Uber borró datos y cuentas, y causó costos de más de USD 2,8 millones, según la fiscalía.

De un hospital de seguridad a la cárcel

El caso tuvo un desvío poco habitual. Los médicos consideraron a Kurtaj no apto para ser juzgado por la gravedad de su autismo, y un jurado se limitó a determinar si había cometido los actos, sin evaluar su intención. En diciembre de 2023 recibió una orden de internación indefinida en un hospital de seguridad.

Rockstar dijo que recuperarse del ataque le costó USD 5 millones y miles de horas de trabajo de su personal. ROCKSTAR GAMES Rockstar dijo que recuperarse del ataque le costó USD 5 millones y miles de horas de trabajo de su personal. ROCKSTAR GAMES

Una evaluación posterior lo declaró apto para el juicio y, en enero, lo trasladaron a una prisión común, según la BBC. La fiscalía retomó entonces el procedimiento penal. Kurtaj tenía 16 y 17 años cuando cometió los ataques, según la BBC, que informó también de que se declaró culpable de agresiones a empleados durante su custodia.

La BBC citó a la acusación, que lo describió como una figura central de Lapsus$. Según esa descripción, el grupo usó datos robados para atacar a inversores en criptomonedas y sustrajo al menos USD 300.000 a víctimas individuales. La acusación estimó los daños de sus ataques en unos 10 millones de libras.

La CPS informó de que en marzo de 2026, ya en prisión, Kurtaj usó un teléfono ilegal para enviar un mensaje burlón al número de emergencias 999. La fiscalía sostiene que siguió atacando a empresas aun después de haber sido acusado. Kurtaj será sentenciado el 23 de noviembre en el Tribunal de la Corona de Woolwich.