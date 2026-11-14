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Rubén Omar Guillón llevó a General San Martín el debate por la crisis sanitaria y social de los pueblos originarios

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La Comisión de Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados sesionó en General San Martín para escuchar los reclamos de representantes sociales. Tuberculosis, mal de Chagas, desnutrición, dificultades alimentarias y falta de oportunidades laborales estuvieron entre las principales problemáticas planteadas.

La profunda crisis sanitaria y social que atraviesan distintas comunidades originarias del Chaco fue el eje de una reunión de la Comisión de Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, que se constituyó en la localidad de General San Martín.

El diputado provincial Rubén Omar Guillón participó del encuentro, donde representantes sociales expusieron una serie de demandas vinculadas con las condiciones de vida de las comunidades y la falta de respuestas frente a problemas que, según señalaron, se vienen profundizando.

Tuberculosis, Chagas y desnutrición: la preocupación sanitaria

Uno de los puntos más preocupantes planteados durante la reunión fue la situación sanitaria. Entre las problemáticas mencionadas se encuentran numerosos casos de tuberculosis y mal de Chagas, además de situaciones de desnutrición y deficiencias en la asistencia alimentaria.

Los representantes sociales también expusieron dificultades para acceder a una atención adecuada y reclamaron respuestas frente a necesidades que afectan especialmente a las familias de los pueblos originarios.

Falta de trabajo y crisis productiva

La preocupación no se limita al ámbito de la salud. Durante el encuentro también se planteó la crisis productiva que atraviesan las comunidades y la falta de acompañamiento para desarrollar alternativas laborales.

La ausencia de oportunidades de trabajo y de herramientas para impulsar actividades productivas fue señalada como otro de los factores que profundizan la vulnerabilidad social.

Reclamos que requieren respuestas concretas

La reunión de la Comisión de Pueblos Originarios permitió poner sobre la mesa una realidad compleja, atravesada por problemas sanitarios, alimentarios, económicos y laborales.

Las demandas expuestas por los representantes sociales plantean la necesidad de una intervención coordinada de los organismos del Estado, con medidas que permitan atender las urgencias y desarrollar soluciones sostenidas en el tiempo.

El desafío será que los reclamos escuchados en General San Martín se traduzcan en acciones concretas y políticas públicas que garanticen mejores condiciones de vida para las comunidades originarias del Chaco.

Radio Clan FM | Política y sociedad

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