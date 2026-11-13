Samuel Vargas apoyó cursos de barbería y entregó herramientas para la salida laboral de jóvenes en Villa Ángela

El diputado provincial Samuel Vargas visitó Villa Ángela, donde participó de un encuentro con integrantes del voluntariado nacional que funciona en esa ciudad bajo el liderazgo y la coordinación de Gisele Radosevich. En ese marco, acompañó el trabajo que desarrolla este espacio comunitario, impulsando propuestas de capacitación en oficios y formación para jóvenes.

Durante la jornada, Vargas acompañó el desarrollo de los cursos de capacitación en barbería, promoviendo esta propuesta de formación y acercando herramientas concretas para que los jóvenes puedan avanzar hacia una salida laboral.

Como parte de esta iniciativa, realizó la entrega de siete kits básicos de barbería, cada uno con su respectiva mochila, destinados a los participantes de las capacitaciones, para que puedan contar con los elementos necesarios para comenzar a ejercer el oficio.

El legislador destacó que la capacitación y la profesionalización de los oficios constituyen una base fundamental para generar oportunidades, fortalecer las capacidades de los jóvenes y brindarles posibilidades concretas de construir su propio sustento.

Asimismo, señaló que estas propuestas complementan la educación formal y los espacios de formación técnica, terciaria y universitaria, ofreciendo alternativas para que cada joven pueda desarrollar sus habilidades, emprender y vincularse con el mercado laboral. También remarcó la importancia del acompañamiento durante ese proceso, tanto en la formación profesional como en el desarrollo personal.

Desde el Partido Nuevo País, espacio que lidera el diputado provincial Samuel Vargas, señalaron que continuarán recorriendo distintos puntos de la provincia para acercar este tipo de propuestas a jóvenes que están próximos a concluir sus estudios y necesitan encontrar nuevas oportunidades para incorporarse al mundo laboral.

Vargas manifestó su intención de seguir impulsando iniciativas que vinculen la formación educativa con la capacitación en oficios, el emprendedurismo y la salida laboral, brindando acompañamiento y herramientas concretas para que los jóvenes puedan comenzar a construir su propio proyecto de vida, desarrollar una profesión y alcanzar autonomía económica.