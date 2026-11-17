La convocatoria reunirá a unos 500 dirigentes del PJ, legisladores, intendentes y sindicalistas. El gobernador bonaerense y su espacio quedaron excluidos.

Unos 500 dirigentes se reunirán en San Fernando para impulsar una alternativa a Javier Milei. Axel Kicillof y su espacio quedaron fuera de la convocatoria.

Distintos sectores del peronismo se reunirán este martes, desde las 18:30, en el Teatro Otamendi de San Fernando, para construir una alternativa al gobierno de Javier Milei. El encuentro por el Día de la Militancia convocará a unos 500 dirigentes del PJ, legisladores, intendentes y sindicalistas. Axel Kicillof y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) no fueron invitados.

La convocatoria fue impulsada por Sergio Massa y Juan Manuel Olmos, tras meses de negociaciones para acercar sectores del justicialismo. Massa estará en Brasil por reuniones con asesores de Lula da Silva y su asistencia no está confirmada. Participarán referentes del PJ Federal, como Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Federico Achával, junto con Olmos.

La Liga de Intendentes estará representada por Federico Otermín, Gastón Granados, Mariel Fernández y Federico Susbielles. Por el Frente Renovador asistirán Diego Giuliano, Cecilia Moreau, Jimena López, Sebastián Galmarini, Sabrina Selva y Ramiro Gutiérrez. El anfitrión será Juan Andreotti, intendente de San Fernando.

También estarán los legisladores Luis Basterra, Aldo Leiva y Guillermo Snopeck. Entre los dirigentes con aspiraciones electorales figura Sergio Uñac, que busca posicionarse para la Presidencia, y Leonardo Nardini, interesado en la Gobernación bonaerense. Se sumarán Gerardo Zamora, Marcelo Lewandowski, Juan Manzur, Adán Bahl y Martín Soria.

La ausencia de Kicillof y la disputa por el liderazgo del PJ

La cumbre contará además con Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota y Pedro Pessati, vicegobernador de Río Negro. Desde Santa Fe llegarán Juan Monteverde y Karen Tepp de Ciudad Futura, mientras que Catamarca estará representada por el intendente Gustavo Saadi, mencionado como posible candidato a gobernador.

El gobernador Ricardo Quintela también confirmó su presencia. La CGT participará con Jorge Sola y Christian Jerónimo, dos de sus tres secretarios generales. Máximo Kirchner no asistirá porque viajará a La Pampa para compartir una actividad con Sergio Ziliotto.

Sin embargo, la exclusión del gobernador bonaerense expone las diferencias por el liderazgo del PJ. Mientras Kicillof avanza con su proyección presidencial, Massa y otros dirigentes buscan consolidar un armado con representación nacional y territorial. Si bien, no hay candidaturas definidas, el objetivo es construir una alternativa electoral a Javier Milei.