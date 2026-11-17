“Hemos perdido más de lo que ganamos”, afirmó el primer ministro británico durante un discurso sobre política exterior en el banquete del Lord Mayor, celebrado en el distrito financiero de Londres

El primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó que el Brexit no dio los resultados prometidos y reclamó una relación mucho más estrecha con la Unión Europea (UE) para hacer frente al avance del aislacionismo y el proteccionismo en el mundo. El jefe de Gobierno anunció que, después de una cumbre bilateral prevista para el viernes en Bruselas, abrirá un debate nacional sobre el vínculo a largo plazo del Reino Unido con el bloque.

“El Brexit que nos dieron no ha funcionado. Hemos perdido más de lo que ganamos”, afirmó Burnham durante un discurso sobre política exterior en el banquete del Lord Mayor, celebrado en el distrito financiero de Londres. El primer ministro comparó las consecuencias de la salida británica de la UE con el cuento de Hans Christian Andersen “El traje nuevo del emperador”, en el que nadie se atreve a decirle al gobernante que está desnudo.

“Bueno, yo trato de decir las cosas tal como las veo”, sostuvo el mandatario, quien consideró que llegó el momento de reconocer los resultados de la ruptura con el bloque europeo, decidida en el referéndum de 2016 y concretada cuatro años después.

Burnham afirmó que el Reino Unido recuperó su lugar en el escenario internacional y que cuenta con una posición favorable para ejercer un papel de liderazgo en una etapa que requiere una mayor cooperación entre países. En ese sentido, vinculó la salida británica de la UE con el avance de las políticas aislacionistas en distintas partes del mundo.

“El Brexit fue la primera ficha de dominó en caer en un movimiento global hacia más aislacionismo y proteccionismo”, señaló. “Era exactamente lo que querían nuestros enemigos. Rusia quería desunión dentro de la OTAN y una Europa más débil”.

“El Brexit que nos dieron no ha funcionado. Hemos perdido más de lo que ganamos”, afirmó Burnham durante un discurso sobre política exterior en el banquete del Lord Mayor, celebrado en el distrito financiero de Londres (REUTERS) “El Brexit que nos dieron no ha funcionado. Hemos perdido más de lo que ganamos”, afirmó Burnham durante un discurso sobre política exterior en el banquete del Lord Mayor, celebrado en el distrito financiero de Londres (REUTERS)

Las declaraciones del primer ministro preceden a la cumbre entre el Reino Unido y la Unión Europea prevista para el viernes en Bruselas, un encuentro clave dentro de su compromiso de recomponer las relaciones con el bloque de 27 países, diez años después del referéndum y seis años después de la salida formal.

Se espera que las conversaciones permitan cerrar un acuerdo comercial para alimentos y bebidas, pactos en materia de energía y comercio de emisiones, y un programa para que jóvenes puedan trabajar durante períodos limitados tanto en el Reino Unido como en los países de la UE.

El jefe de Gobierno también cuestionó las promesas de la campaña a favor del Brexit, que defendió la salida del bloque bajo el argumento de que el país “recuperaría el control” de sus fronteras, sus leyes y su economía.

Según Burnham, esos objetivos no se cumplieron y el comercio con los países de la Unión Europea cayó de manera significativa. Además, señaló que las estimaciones sobre el perjuicio económico de la ruptura oscilan entre el 4% y el 8% del producto interno bruto (PIB) británico.

La mayoría de los economistas coincide en que el Brexit perjudicó a la economía del Reino Unido. Sin embargo, los dirigentes políticos evitaron reabrir un debate que dividió profundamente a la sociedad británica y que todavía condiciona las decisiones del Gobierno.

Las declaraciones del primer ministro preceden a la cumbre entre el Reino Unido y la Unión Europea prevista para el viernes en Bruselas, un encuentro clave dentro de su compromiso de recomponer las relaciones con el bloque de 27 países, diez años después del referéndum y seis años después de la salida formal (EP) Las declaraciones del primer ministro preceden a la cumbre entre el Reino Unido y la Unión Europea prevista para el viernes en Bruselas, un encuentro clave dentro de su compromiso de recomponer las relaciones con el bloque de 27 países, diez años después del referéndum y seis años después de la salida formal (EP)

Burnham anticipó que, una vez concluida la cumbre de Bruselas, impulsará una conversación nacional sobre la relación a largo plazo con la UE. Su portavoz, Tom Wells, aclaró el lunes que “no se está partiendo de ninguna suposición” y que “el pueblo británico será quien dicte cualquier resultado”.

No obstante, hasta las próximas elecciones nacionales, el primer ministro permanece sujeto al compromiso asumido por su antecesor, Keir Starmer, de no reincorporar al Reino Unido a la unión aduanera europea ni al mercado único, que comprende bienes, servicios y trabajadores.

Un eventual abandono de esa posición reabriría una discusión que marcó la política británica durante la última década. En el referéndum de 2016, el 52% de los votantes respaldó la salida de la Unión Europea, frente al 48% que optó por permanecer en el bloque.

El ex primer ministro conservador Boris Johnson, uno de los principales impulsores del Brexit, advirtió sobre las consecuencias políticas de cualquier intento de revertir la decisión. “Si Burnham intenta llevar al Reino Unido de regreso a la UE, la gente se dará cuenta de lo que está pasando. No lo querrán, y no tendrá éxito”, afirmó Johnson.

(Con información de Associated Press)