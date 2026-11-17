El viaje del mandatario a Manila se produce después de varios días de manifestaciones contra su visita, en las que hubo quemas de efigies del presidente estadounidense y reclamos para poner fin a la guerra en Medio Oriente y eliminar la iniciativa Pax Silica, liderada por Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este martes a Filipinas para participar en una reunión del Quad, el grupo integrado por Washington, Japón, Australia e India, en el primer encuentro de sus líderes en dos años y en medio de posibles protestas contra su visita. La cita tendrá lugar antes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en Shenzhen, China, y de una reunión trilateral prevista para el jueves con los mandatarios de China y Rusia.

La gira asiática de Trump también estará marcada por la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de medio término y por las acusaciones de espionaje que podrían complicar la frágil tregua comercial entre Estados Unidos y China.

La llegada del mandatario a Manila se producirá después de varios días de manifestaciones contra su visita, en las que hubo quemas de efigies del presidente estadounidense y reclamos para poner fin a la guerra en Medio Oriente y eliminar la iniciativa Pax Silica, liderada por Washington.

La reunión del Quad, integrado por Estados Unidos, Japón, Australia e India, será la primera para Trump y tendrá lugar dos años después del último encuentro del grupo. Su antecesor, Joe Biden, consideraba esta alianza una de las principales iniciativas de su política exterior.

Trump llegó a Filipinas para participar de la primera reunión del Quad en dos años antes de la cumbre trilateral con Xi y Putin. (REUTERS/Eloisa Lopez) Trump llegó a Filipinas para participar de la primera reunión del Quad en dos años antes de la cumbre trilateral con Xi y Putin. (REUTERS/Eloisa Lopez)

La cita también precederá a la cumbre de APEC, organizada por el líder chino, Xi Jinping, quien en el pasado cuestionó al Quad por considerarlo un intento de cercar a Beijing. Los países integrantes del bloque, sin embargo, sostienen que la alianza no está dirigida contra ninguna nación en particular.

El Quad como señal antes de la reunión trilateral

Durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), celebrada el lunes, el primer ministro chino, Li Qiang, destacó los que describió como logros económicos “verdaderamente extraordinarios” de China y el bloque regional frente a las restricciones comerciales globales. También expresó el compromiso de Beijing con el libre comercio y la necesidad de “mantenerse unidos, rechazar las interferencias y trabajar juntos”.

El primer ministro chino, Li Qiang (REUTERS) El primer ministro chino, Li Qiang (REUTERS)

China es el principal socio comercial de ASEAN y una fuente clave de inversiones. Sin embargo, las mayores economías del bloque, integrado por 11 países y con un producto interno bruto conjunto superior a los 3,9 billones de dólares, buscan profundizar sus relaciones con Estados Unidos pese a la incertidumbre comercial y diplomática bajo la administración Trump.

El ex subsecretario de Estado estadounidense Kurt Campbell atribuyó al jefe de la diplomacia de Washington, Marco Rubio, la organización y el momento elegido para reactivar el Quad, una alianza que, según consideró, perdió ambición durante la presidencia de Trump.

“Parte de lo que él (Rubio) está pensando es que esta probablemente sea la mejor señal posible si uno va a participar en una reunión trilateral”, afirmó Campbell, cofundador de The Asia Group, en referencia a las conversaciones del jueves entre Estados Unidos, China y Rusia.

“El eje de todo lo que hacemos en Asia es la relación entre Estados Unidos y Japón, y me preocuparía que se percibiera que esto no está entre las prioridades del presidente”, agregó.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, afirmó el viernes que, bajo el liderazgo de Trump, el Quad demostró ser “una alianza de acción, que aborda los desafíos más difíciles de la región e impulsa oportunidades para garantizar un Indo-Pacífico libre y abierto”.

Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón señaló la semana pasada que se esperaba que los líderes del grupo buscaran mostrar unidad. Entre los posibles asuntos de discusión mencionó la seguridad marítima, las restricciones a las exportaciones, la diversificación de las cadenas de suministro de minerales críticos y la inteligencia artificial.

La agenda de Trump en Filipinas

La llegada del mandatario a Manila se producirá después de varios días de manifestaciones contra su visita, en las que hubo quemas de efigies del presidente estadounidense y reclamos para poner fin a la guerra en Medio Oriente y eliminar la iniciativa Pax Silica (REUTERS) La llegada del mandatario a Manila se producirá después de varios días de manifestaciones contra su visita, en las que hubo quemas de efigies del presidente estadounidense y reclamos para poner fin a la guerra en Medio Oriente y eliminar la iniciativa Pax Silica (REUTERS)

Antes de la llegada de Trump ,ASEAN mantendrá reuniones con los líderes de Japón, Corea del Sur, China e India, antes de la cumbre anual de Asia Oriental.

El mandatario estadounidense no participará en ese encuentro, pero asistirá a una cumbre especial entre Estados Unidos y ASEAN y se reunirá el miércoles con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr. Filipinas es un aliado de Washington en materia de defensa.

Trump también prevé mantener conversaciones el martes con el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, según informó la prensa tailandesa, que citó al ministro de Comercio de ese país. Tras el encuentro, se espera la publicación de una declaración conjunta sobre las negociaciones para un acuerdo comercial recíproco.

Estados Unidos es el principal mercado de exportación de Tailandia y concentra el 24% de sus envíos totales durante este año. Washington designó al país asiático como un aliado importante extra-OTAN en 2003.

(Con información de Reuters)