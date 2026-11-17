La expresidenta Cristina Kirchner movió sus fichas y decidió apoyar al diputado nacional Guillermo Michel para ocupar la banca del bloque del Partido Justicialista (PJ) en el Consejo de la Magistratura. La inclinación de CFK no es casual, debido a que el entrerriano mantiene una buena relación con Sergio Massa, aunque su postulación resultó una sorpresa para el kirchnerismo.

La decisión se conoció este lunes y llegó después de que Michel se reuniera con la exmandataria en su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. Según trascendió, también hubo conversaciones con referentes del espacio, entre ellos Juan Manuel Olmos. El nombre del legislador será propuesto formalmente por el bloque peronista para ocupar el lugar que le corresponde en el organismo.

La designación del diputado entrerriano tiene una lectura más profunda, debido a que no integra el núcleo más cercano a La Cámpora y su trayectoria política está asociada al Frente Renovador. Durante la gestión de Alberto Fernández estuvo al frente de la Dirección General de Aduanas y previamente había ocupado funciones en la AFIP. Su llegada supone una apuesta por un dirigente con experiencia en la administración pública y vínculos con distintos sectores del ámbito judicial.

El movimiento también llamó la atención dentro del kirchnerismo, donde hasta ahora tenían protagonismo dirigentes con mayor cercanía a Cristina. Los mandatos de los actuales consejeros Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade llegan a su renovación y la definición de sus reemplazos abrió una disputa por la representación del espacio.

En ese escenario, el respaldo a Michel puede leerse como un intento de ampliar la base política del PJ y evitar que la representación judicial quede limitada a un solo sector interno. La decisión también se produce en medio de las conversaciones entre Cristina y Massa para ordenar posiciones dentro del peronismo.

En Diputados, a La Libertad Avanza le corresponden dos lugares por ser la primera minoría, mientras que el PJ contará con uno. La banca restate continúa en disputa entre el PRO y Provincias Unidas, que buscan quedarse con la representación de la tercera minoría.

En paralelo, el peronismo busca consolidar su presencia en el Consejo desde el Senado. La incorporación de Fernando Rejal al bloque permitió fortalecer su posición y abrió la posibilidad de impulsar a Eduardo “Wado” de Pedro y Florencia López. Así, la jugada por Michel forma parte de una negociación más amplia por el peso del PJ en un organismo clave para la relación entre la política y la Justicia.